Исповедь бизнесмена из Казахстана — о причинах протестов: «Какие происки Запада? Касты, запреты и коррупция довели нас до ручки!»

Главная причина протестов в Казахстане - несправедливость и отсутствие равноправия. Фото: REUTERS

Политологи и аналитики гадают, кто стоит за митингами в Казахстане. То ли это подготовленная цветная революция, то ли стихийный народный бунт. Корреспондент kp.ru дозвонился одному из местных предпринимателей, который попросил не раскрывать его имени. Он рассказал, что могло стать глубинной причиной протестов, полыхнувших по всей стране. Передаем его прямую речь без прикрас.

В Алма-Ате протестующие захватили мэрию, аэропорт и здание телевидения. Фото: REUTERS

«У НАРОДА НАКИПЕЛО»

- Есть три касты в Казахстане: богатые бизнесмены, чиновники и нищие. Последних больше всего. Народ терпимый. Раньше удавалось его сдерживать. Но цена на газ всех возмутила. На нем, наверное, половина машин ездит, особенно в сельских районах. Даже «крузаки» под него переоборудуют, ставят газовые установки, чтобы экономить на топливе. За год она окупает себя. Тарифы на такси очень низкие. Грубо говоря, за пять долларов тебя из одного конца города в другой отвезут. Таксисты машины свои убивают. Денег больших не зарабатывают. А тут еще и топливо в два раза подорожало. Конечно, они вышли на улицы. Тем более, что у народа накипело.

- Бытовая коррупция очень большая. Ничего к лучшему не изменилось. Банальный пример: у друзей мать заболела, ей нужна была операция в государственной клинике, а врач их терроризирует, чтобы заплатили деньги. Пока не заплатишь, лечить не будут. Другой пример: отца остановили гаишники, проверили документы, увидели, что нет техосмотра. Это штрафстоянка и большой штраф. Но это же Казахстан, все можно решить. В итоге сторговались на энной сумме и поехали дальше. Причем гаишникам поставили камеры, но они их выключают и все равно собирают мзду. А все потому, что до сих пор осталась старая система: наверху есть некий полковник, которому ты каждый день должен принести определенную сумму. Тебя останавливают, чтобы с тебя бабки поиметь — только для этого. И повод обязательно найдут.

Подскочившие цены на газ стали причиной народного бунта Фото: REUTERS

«ОЧЕНЬ МНОГО ДЕНЕГ ВЫВОДИТСЯ ИЗ СТРАНЫ»

- Это беспредел. В Казахстане власть чиновников и олигархов. У нас вся таблица Менделеева, при этом посмотри, как живет Дубай и как мы?! Две большие разницы. У меня квартира в нескольких сотнях метров от центра города. У нас обшарпанные дома и раздолбанная детская площадка, дорога хорошая только возле акимата (администрация города. - Ред.).

- Очень много денег выводится из страны. Кумовство процветает. Государственные тендеры проводятся между своими. А все остальные вынуждены работать на суб- и субсубподрядах. Я сам в этих тендерах участвовал. Схема такая: у какого-то чиновника есть брат/сват и так далее. Он получает контракт на миллион долларов. А потом звонит мне и предлагает сделать его за 100 тысяч. При этом 900 тысяч (то есть 90% от суммы) просто оставляет себе, ничего не делая. Это реальный пример с реальными цифрами.

- Олигархи не лучше себя ведут. Они якобы поддерживают бизнес, организуют конкурсы, а потом победителям выставляют кабальные требования. Мол, мы тебя поддержим, но ты на свои деньги сначала раскрутись, а потом 70% в своей компании отдай. Вот такой бизнес по-казахски.

Протестующие на улицах Алма-Аты. Фото: REUTERS

«БИЗНЕСМЕНЫ УХОДЯТ В ТАКСИСТЫ И КУРЬЕРЫ»

- Малый бизнес в Казахстане весь в крысиных бегах. Работают только, чтобы выжить. Один мой знакомый закрыл год в минус и говорит, что устал и больше не может. Собирается распустить штат. Многие уже закрылись. Некоторые даже уехали, потому что света в конце туннеля не видели. Причем это по многим направлениям. А раз предприниматели зарабатывать не могут, то и зарплаты большие не платят.

- Взять рестораны. Одно время очень долго им можно было работать только до 8 вечера. Но это же абсурд! В это время люди только с работы возвращаются. Можно было работать до 12, но только тем, кто считывал кюар-коды у посетителей. Но это им вышло боком позже. Налоговая взяла информацию о считанных кюар-кодах, совместила с количеством чеков и выставила требования. Мол, вы не все чеки пробили, доплатите в бюджет. Это было очень неприятно. Рестораны и так еле выживают. А тут тебя еще и налоговая колбасит. Ситуация парадоксальная. Знаю многих предпринимателей, которые в свободное время подрабатывают в такси, курьерами. Просто чтобы получить какой-то приработок.

Протесты переросли в погромы и поджоги. Фото: REUTERS

«ПЕНСИИ И ЗАРПЛАТЫ - ТОЛЬКО НА КОММУНАЛКУ И ПОЕСТЬ»

- Официально средняя зарплата — 360 — 370 тысяч тенге (это 60 тысяч российских рублей. - Ред.). Но в реальности большинство людей получают 100 — 120 тысяч в месяц (17 — 20 тысяч рублей. - Ред.). Пенсии — тоже примерно такие. Это на коммуналку и поесть. Пенсионеры трясутся и копеечки пересчитывают. Молодежь вся в кредитах.

- А цены выросли очень сильно. Даже если не брать сжиженный газ, продукты в полтора-два раза подорожали. Бананы стоят 700 — 800 тенге (120 — 135 рублей), огурцы/помидоры — 2000 тенге (300 — 350 рублей), говядина — 6500 тенге (1100 рублей) за килограмм. А как людям жить? Сколько купишь на свою зарплату? И говорят, что здесь тоже без картельного сговора не обошлось.

В стране введен режим ЧС Фото: REUTERS

- Какие происки Запада? Это народ, доведенный до ручки, особенно за два года пандемии. У нас были одни запреты и ограничения, а помощи никакой. У всех очень сильно накипело...

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