Президент Казахстана запросил помощи на русском языке

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Казахстана в третий раз за день выступил по национальному телевидению. И в третий раз сделал это по-русски, хотя государственным языком в стране является только казахский. Русский имеет статус официального, однако в последние годы Казахстан шел по пути бархатной дерусификации, сокращая русский язык в сфере образования, документооборота и сфере обслуживания.

Тем не менее, все свои экстренные обращения Касым-Жомарт Токаев предпочел озвучить именно на нем.

- Настоящие террористы, бандиты бесчинствуют в настоящее время в Алма-Ате, других городах. Захватывают здания инфраструктуры и самое главное – помещения, где находится стрелковое оружие, - заявил Токаев на совещании с членами Совбеза.- Ведут бои с курсантами училищ, в настоящее время идет бой под Алма-Атой с воздушно-десантным подразделением Министерства обороны. Данные террористические банды являются, по сути дела, международными, они прошли серьезную подготовку за рубежом и их нападение на Казахстан нужно рассматривать как акт агрессии. Полагаясь на Договор о коллективной безопасности я сегодня обратился к главам государства ОДКБ с просьбой оказать помощь в преодолении этой террористической угрозы. Это уже подрыв целостности государства и нападение на наших граждан, которые просят меня как главу государства в срочном порядке оказать им помощь. Обращение к партнерам по ОДКБ считаю абсолютно уместным и своевременным. Думаю, что народ Казахстана поддержит это решение. Вместе мы победим.

Токаев уверен, что бунт в стране организован международными террористами. Фото: REUTERS

По словам президента Казахстана, в Алма-Ате захвачен аэропорт, пять самолетов, включая иностранные. Город подвергся разрушениям и вандализму, «жители стали жертвами нападения террористов».

- Это очень сложная страница в истории нашего государства. Главное сейчас – защитить страну и граждан, - подчеркнул Токаев.

В Организацию Договора о коллективной безопасности помимо Казахстана входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия и Таджикистан. Совместные учения коллективных сил ОДКБ проводятся регулярно, однако настоящих боевых задач им выполнять до сегодняшнего дня не приходилось.

В крупные города страны введены войска Фото: REUTERS

Глава Казахстана не случайно сделал акцент на том, что те, кого называют «протестующими», на деле – международные террористы, прошедшие подготовку за рубежом. Потому что по уставу ОДКБ, оказать военную помощь ее участники могут только в случае внешней агрессии. Таким образом Касым-Жомарт Токаев характеризует происходящее в стране не как внутриполитические события, а как масштабное вторжение извне. Пусть и силами граждан Казахстана.

В Алма-Ате подожгли правительственные здания. Фото: AFP

Теоретически силы ОДКБ могут как минимум взять под контроль потенциально опасные участки границы государства, откуда боевикам внутри страны может поступать помощь. А также блокировать неспокойные города. В случае необходимости страны-участницы Организации способны в короткие сроки перекинуть в Казахстан миротворческие контингенты, которые будут выполнять правоохранительные функции, пока местные силовики будут зачищать города от бандитов и мародеров. Больше всего таких возможностей, конечно, у России, которая имеет богатый миротворческий опыт. К тому же в Казахстане проживают около 3,5 миллионов русских, которым в эти дни тоже требуется защита. К Москве скорее всего могут присоединиться и подразделения Белоруссии, которая сама в августе 2022 года едва не стала жертвой цветной революции. Помощь остальных государств может быть символической. Киргизия, к примеру, уже заявила, что готова помочь соседям всем необходимым. О консультациях в связи с ситуацией в Казахстане объявил и премьер Армении Никол Пашинян.