Бунты в Казахстане — репетиция перед Россией

Обозреватель kp.ru Сергей Мардан рассуждает, какие уроки надо вынести Кремлю из того, что происходит у партнера по ЕАЭС Фото: REUTERS

Кризис в Казахстане — это уменьшенный в масштабе возможный сценарий для России.

Схожая структура экономики. Офшорный капитализм, герметически закупоренные элиты, огромное социальное расслоение.

Большая слабо населенная территория, высокие издержки на поддержание социальной инфраструктуры и, соответственно, стремление власти «оптимизировать» эти издержки при любой возможности.

Бенефициарами национального суверенитета стали те, кто принял участие в приватизации советских активов. В случае с Казахстаном - Семья. В случае с Россией, Ельцинской Семье пришлось поделиться с силовиками.

Широкого экономического класса, который был бы заинтересован в «своей» стране и который сформировал бы внутри себя полноценную политическую элиту, так и не сложилось, что делает власть для людей совершенно «чужой».

Какие выводы сделает Кремль? Осознает ли исчерпанность «ресурсной» модели и начнет экономические реформы, либо снова призовет сплотиться перед лицом коварного Врага и продолжит закручивать гайки?

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