Выборы-2022: В каких странах мира в наступившем году пройдут выборы, за которыми будут пристально следить

В разных уголках света в этом году будут выбирать глав государств, правительств и парламентариев Фото: Shutterstock

Политические предпочтения граждан различных государств можно узнать по итогам социологических опросов. Ну и, конечно же, по итогам выборов. В развитых демократиях выборы – это единственный путь прийти к власти законным и мирным путем.

Исследователи американского Совета по международным отношениям (CFR) считают, что в 2022 году всем нам стоит следить за результатами выборов различных уровней, которые пройдут в следующих странах мира.

Южная Корея

В марте жители Южной Кореи будут избирать преемника нынешнего президента страны, Мун Чжэ Ина. Согласно южнокорейской конституции, один и тот же человек не может править государством более одного, 5-летнего срока. В выборах будут участвовать несколько десятков кандидатов, но реальная борьба за власть развернется между бывшим генеральным прокурором страны Юн Сок Ёлем и экс-губернатором провинции Кёнги Ли Чжэ Мёном.

Франция

Французов могут ждать два тура президентских выборов. Если ни один из кандидатов не наберет большинства по итогам первого, то два кандидата-победителя первого тура сойдутся во втором туре. Действующий президент Пятой республики Эммануэль Макрон уже намекнул о том, что будет добиваться своего переизбрания на второй срок. Свою кандидатуру уже в третий раз выдвинула и лидер Национального объединения Марин Ле Пен. Также на пост президента Франции претендуют публицист Эрик Земмур, которого называют «французским Трампом», и глава региона Иль-де-Франс Валери Пекресс. Последние опросы показали, что кандидатуру Макрона, который еще официально не заявил о своем выдвижении, поддерживает 25% электората. У каждого из остальных кандидатов – по 15%.

Венгрия

Виктор Орбан, глава венгерской правой партии «Фидес», является премьер-министром страны с 2010 года. Он выступает за то, чтобы Венгрия оставалась в Европейском Союзе. Хотя его критики, которых у действующего премьера немало, уверены, что Орбан нарушает принципы демократии. На предстоящих выборах ему придется непросто, потому что против него объединились сразу 6 оппозиционных партий, образовавших коалицию и выдвинувших единого кандидата-правоцентриста Петера Марки-Зая.

Филиппины

Конституция Филиппин не позволяет действующему президенту страны Родриго Дутерте переизбираться на новый срок. У власти он находится с 2016 года и не скрывает, что хотел бы видеть в качестве своего преемника дочь Сару, у которой есть неплохие шансы на победу. Среди других именитых кандидатов - Фердинанд Маркос-младший, сын бывшего диктатора страны и полного тезки, экс-чемпион мира по боксу Мэнни Пакьяо, нынешний вице-президент страны Лени Робредо, мэр Манилы Иско Морено и сенатор Панфило Лаксон. Согласно результатам последних опросов, семь из десяти избирателей поддерживают Маркоса, а на втором месте пока находится Робредо с 11%. Дочь Дутерте идет на выборы в паре с Маркосом и в случае его победы займет пост вице-президента стран.

Австралия

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, лидер правоцентристской Либеральной партии, еще не назначил дату проведения парламентских выборов, но, скорее всего, они состоятся весной. Либерально-национальная коалиция надеется в четвертый раз подряд выиграть 3-летнюю каденция и остаться в парламентском большинстве. Оппозиционная, Лейбористская партия, возглавляемая Энтони Албанезе, не планирует проигрывать и намерена вернуться к власти впервые с 2013 года.

Колумбия

В этой стране избиратели придут на участки в течение года дважды: в мае пройдут президентские выборы, а позднее - парламентские. Нынешний глава государства Иван Дуке занимает свой пост уже 4 года. И пока что он - наименее популярный кандидат, рейтинг его неодобрения превышает 75%. Причиной этому – недовольство населения, вызванное ростом безработицы и усилением неравенства в стране. Главный конкурент Дуке – сенатор Густаво Петро, который имеет все шансы стать первым левым президентом Колумбии.

Ангола

Предстоящие всеобщие выборы в этой африканской стране - вторые после ухода в 2017 году на пенсию президента Жозе Эдуарду душ Сантуша, который 38 лет стоял у руля власти. Ставленник душ Сантуша, Жуан Лоренсу добивается переизбрания. Патриотический фронт выставил против него кандидатуру Адальберто Косты Хуниора. Лоренсу, вступив в должность, пообещал бороться с коррупцией и бедностью, но Ангола так и не вышла из затянувшейся рецессии.

Бразилия

Бразильцы изберут нового президента, вице-президента и Конгресс. Ожидается, что действующий глава государства Жаир Болсонару будет баллотироваться на второй 4-летний срок. В 2019 году он внезапно вышел из рядов партии, от которой баллотировался. Но законы страны требуют принадлежности кандидата в президенты к тому или иному политическому объединению, и Болсонару вступил в центристскую Либеральную партию. Его главным соперником станет экс-президент страны Луис Инасио Лула да Силва, признанный в 2017 году виновным в коррупции. В тюрьму Лула да Силва не попал, поскольку приговор был позднее отменен.

США

В ноябре в Америке состоятся т.н. промежуточные выборы. Избиратели отдадут свои голоса за тех или иных кандидатов в члены Палаты представителей и Сената Конгресса США. По состоянию на начало этого года, с рекордным отрывом пока лидируют кандидаты-республиканцы.