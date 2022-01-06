Почему мне не нравится, что Россия участвует в операции в Казахстане

Призыв Токаева к ОДКБ выглядит как попытка снять с себя часть ответственности за кровь, которая уже льется на улицах Алма-Аты и еще прольется в ближайшие дни. Фото: REUTERS

Скажу вещь непопулярную, но мне не очень нравится, что российские войска участвуют в этой миротворческой операции. Потому что они сразу оттянут весь негатив с казахских военных, получат ярмо оккупанта от части жителей Казахстана, а это неминуемо скажется на русских, которые проживают в стране. Человеку с автоматом не предъявишь, а вот соседу со славянским лицом - запросто. Миротворцы рано или поздно уйдут, а русские останутся один на один с частью обозленного и националистически настроенного общества.

Призыв Токаева к ОДКБ выглядит как попытка снять с себя часть ответственности за кровь, которая уже льется на улицах Алма-Аты и еще прольется в ближайшие дни. И то, что Казахстан не может самостоятельно справиться ни с вооруженными мародерами, ни с международными террористами (пока доказательств их присутствия никто не предъявлял, к слову), не говорит о его государственности ровным счетом ничего хорошего. Это ведь даже не вторжение Талибана. Тут невольно задумаешься о боеготовности наших союзников на границе с Афганистаном.

Но раз уж решение о миротворческой операции принято, то есть Киргизия, Таджикистан, Армения, Белоруссия вон рвется в бой. У всех есть миротворческие подразделения, слаживание которых проходило на многочисленных совместных учениях. Вот пусть и проявят себя. Нашим доказывать ничего не надо. Они не раз проявляли себя в реальных операциях.

Тем не менее, первые транспортные самолеты с российскими десантниками уже вылетели с аэродрома Чкаловский. Они, конечно, не должны заниматься ни наведением порядка, ни зачистками, ни поимкой мародеров. Только оборона стратегических для России объектов - как военных, так и нефтегазовых, контроль транспортных артерий, действующих в интересах России, и охрана районов с проживанием русского населения. Ну и гуманитарка, как водится.

Хотя даже при таком раскладе надо быть готовым к тому, что всех собак рано или поздно начнут вешать на Россию. Как в Грузии, или в Армении, или на Украине, или в Белоруссии…

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Передовые подразделения контингента Организации Договора о коллективной безопасности уже начали перебрасывать коллективные миротворческие силы. И в заявлении сказано, что самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставят на территорию республики российской части свой миротворческий контингент.

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