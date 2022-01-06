Байконур, «Капустин Яр»: Какие еще военные объекты будет охранять Россия в Казахстане

Космодром "Байконур". Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Самые крупные в ближнем зарубежье военные объекты, имеющие важное (в том числе и стратегическое) значение для обеспечения обороноспособности России, находятся в Казахстане. Только один факт: общая площадь арендуемых Россией на казахстанской территории объектов превышает 11 миллионов гектаров.

На основе двусторонних соглашений Россия сохраняет за собой (в качестве арендатора) и продолжает эксплуатировать в Казахстане 7 крупных военных объектов. Вот они.

1. 5-й Государственный испытательный полигон Минобороны РФ (космодром "Байконур"). Его инфраструктура включает:

- 15 стартовых комплексов 9 типов для запусков ракет-носителей; - 4 пусковые установки для испытаний межконтинентальных баллистических ракет;

- 11 монтажно-испытательных корпусов (МИК), в которых размещены 34 технические комплекса для предстартовой подготовки ракет-носителей и космических аппаратов, а также 3 заправочно-нейтрализационные станции для заправки космических аппаратов и разгонных блоков компонентами ракетных топлив и сжатыми газами;

- измерительный комплекс с современным информационно-вычислительным центром для контроля и управления полётом ракет-носителей, а также обработки телеметрической информации;

- кислородно-азотный завод суммарной производительности до 300 тонн криогенных продуктов в сутки;

- теплоэлектроцентраль на 60 МВт;

- газотурбинный энергопоезд на 72 МВт;

- 600 трансформаторных подстанций;

- 92 узла связи;

- два аэродрома: «Крайний» 1-го класса и «Юбилейный» внеклассный;

- 470 км железнодорожных путей (спец. пути — 40 км);

- 1.281 км автомобильных дорог;

- 6.610 км линий электропередачи;

- 2.784 км линий связи.

Примечание: На декабрь 2021 года на космодроме действует 3 стартовых комплекса: два для пусков тяжелых ракет, а один для стартов средних носителей «Союз-2».

Полигон "Капустин Яр". Фото: Минобороны РФ/ТАСС

2. Объекты 4-го Государственного межвидового испытательного полигона МО России - полигон "Капустин Яр" (расположен большей частью в России, но занимает также земли в пределах Атырауской и Западно-Казахстанской областей Казахстана).

Полигон предназначен для испытаний ракетного вооружения, баллистических и зенитных ракет. На его территории дислоцируются:

- 439-я гвардейская реактивная артиллерийская Перекопская ордена Кутузова бригада; - 60-й учебный ордена Красной Звезды центр боевого применения имени маршала артиллерии Г. Е. Передельского;

- 788-й научно-испытательный центр вооружения и военной техники сухопутных войск;

- 708-й научно-исследовательский испытательный центр средств ПВО межвидового назначения;

- 30-я отдельная инженерно-испытательная часть; 261-й научно-испытательный центр РВСН (в/ч 15646);

- 118-й научно-исследовательский центр;

- несколько вспомогательных частей, обеспечивающих деятельность полигона;

Полигон "Сары-Шаган". Фото: Минобороны РФ/ТАСС

3. 20-я отдельная испытательная станция и два измерительных пункта (ИП-8 и ИП-16) (Западно-Казахстанская область).

Предназначены для проведения испытаний ракетной техники и боеприпасов.

4. 10-й Государственный испытательный полигон МО России (полигон "Сары-Шаган"). Первый и единственный в Евразии полигон для разработки и испытаний противоракетного оружия.

Ведется модернизация экспериментальной испытательной базы полигона. Доставлены комплексы оптико-электронных систем наземного базирования «Берет-М», оптико-электронные станции траекторно-измерительного комплекса «ОЭС ТИК», оптико-электронные станции «Сажень-ТМ», антенные комплексы приёмо-телеметрической информации АП-4, современные приёмо-регистрирующие станции и аппаратура системы единого времени. Начаты монтажные и пуско-наладочные работы.

5. 5580-я база обеспечения испытательных работ (бывший 11-й Государственный испытательный полигон МО России — полигон "Эмба").

База ранее была предназначена для проведения научно-исследовательских работ и испытаний образцов вооружений войсковой ПВО. Теперь переформирована в авиационную комендатуру.

6. Отдельный радиотехнический узел разведки космического пространства

(входит в состав 3-й отдельной армии ракетно-космической обороны Космических войск Вооруженных сил России (объект "Балхаш-9"). Узел входит в единую систему предупреждения о ракетном нападении, а также осуществляет фиксирование технических параметров испытываемых на полигоне «Сары Шаган» боевых ракетных комплексов.

7. Отдельный полк транспортной авиации ВВС России. Базируется на аэродроме в городе Костанай.

Осуществляет транспортное обеспечение мероприятий, проводимых на всех вышеупомянутых военных объектах России в Казахстане.