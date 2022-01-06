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Происшествия6 января 2022 12:15

Рождественское чудо: священник на станции «Шереметьевская» спрыгнул на рельсы, чтобы спасти мужчину

Настоятель Покровского храма рассказал KP.RU, как бросился на помощь, но просит не называть его героем
Алиса ТИТКО
Алиса ТИТКО
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Сам же священник Николай Лузанов героем себя не считает и не хотел, чтобы об этой истории узнали другие.

Сам же священник Николай Лузанов героем себя не считает и не хотел, чтобы об этой истории узнали другие.

Накануне Нового года на станции «Шереметьевская» произошло чудо, о котором стало известно только перед Рождеством Христовым. Настоятель Покровского храма в городе Долгопрудный Николай Лузанов 27 декабря спрыгнул на рельсы, чтобы спасти человека, упавшего перед приближавшимся поездом.

- Мужчина остался жив благодаря быстрой реакции отца Николая и его смелому поступку. Героический поступок поражает тем, что он бросился на помощь, несмотря на тяжелую травму спины, ограничивающую любые нагрузки, – рассказали в Долгопрудненском благочинии.

Поезд приближался и прыгать нельзя

Сам же священник Николай Лузанов героем себя не считает и не хотел, чтобы об этой истории узнали другие. Даже своей семье он не сразу рассказал о том, что спас человека. Но по просьбе редакции kp.ru Николай Лузанов поведал о рождественском чуде и осознании, которое пришло позже.

- Я поехал в гости к своей любимой теще в Лобню. Мы решили ехать с моим знакомым прихожанином Павлом на электричке. На платформе было не очень много людей. Слышим уже поезд загудел, подъезжал. И тут такой шум, будто что-то рухнуло. Резко обернулся, смотрю кто-то лежит на рельсах, - вспоминает Николай Лузанов.

В разговоре священник сказал, что точно не знает, какие силы руководили тогда им. Происходило что-то необъяснимое, никак контролировать свои действия он не мог.

- Даже психологи говорят, что в такие моменты у половины людей будет ступор, а у половины – какие-то действия. Я в тот момент тоже должен был задаться вопросом: а что делать, у меня же четверо детей? Точно говорю, что я бы ничего не сделал: струсил бы, просто молился бы, может быть кричал. Просто поезд уже приближался. Если говорить об адекватности, то прыгать точно нельзя было, - говорит священник.

Но отец Николай рискнул. Спрыгнул на рельсы и за мгновение до приближающегося поезда, спросил у мужчины жив ли он, забросил его руки на перрон и быстро подтолкнул на платформу. Там уже друг Павел помог перетащить мужчину в безопасное место. Спасенный стал приходить в себя, а священник с другом Павлом сели в свою электричку и поехали в Лобню.

Мужчина и не знал, кто его спас

Священник Николай Лузанов не стал даже семье рассказывать о том, что несколько минут назад спас мужчину. Он побывал в гостях у тещи, как и планировал, привез ей новогодние подарки. Вечером вместе с детьми поехал на концерт к супруге, которая возглавляет камерный хор при Физтехе.

- Только дома ночью, когда я стал обдумывать и никак не мог уснуть, то пришло понимание. Я тогда вспомнил, что бросился на рельсы с мыслью, если я не успею его вытащить, то прижму мужчину к себе и прижмусь к снегу. Вот такая прагматичная мысль отложилась в голове. Хотя так тоже было бы опасно, - говорит отец Николай.

Выяснилось, что в момент падения тот мужчина был изрядно пьян. И слегка протрезвел лишь, когда его подняли с рельс. Вслед отцу Николаю и Павлу он сказал: «Мужики, спасибо».

- Спасенный мужчина понял, что руку помощи ему подал священник?

- Нет. Я не говорил об этом, - сказал отец Николай. - У мужчины явно сильный ангел-хранитель. Во-первых, он упал без шапки в миллиметре от рельсов, мог просто сильно удариться головой. Во-вторых, еще и мог бы попасть под поезд, но тоже обошлось.

Священник Николай говорит, что в Покровском храме он служит уже девять лет и за эти годы часто приходилось отпевать людей, которые попали под электрички. Это и молодые парни, и ученица 7 класса недавно попала под поезд и 90-летняя бабушка, которая войну прошла. Место не столь опасное, есть и сигнальный переход, но люди спешат.

- Мораль здесь только такая: спешить не нужно, и пить тоже не нужно, - заключил отец Николай. – А в канун Рождества хочется всем пожелать только радости.

ЧППроисшествия: ЧП