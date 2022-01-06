В России названы регионы с рекордным иммунитетом от коронавируса

Вице-премьер Татьяна Голикова
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 вырос до 62,6% по сравнению с показателем в 61,8 % еще неделю назад.
Лидерами по иммунизации относительно коронавирусной инфекции стали четыре региона страны, где уровень коллективного иммунитета превышает 80% - это
- Севастополь (89,5%),
- Санкт-Петербург (81,4%),
- Карелия (80,8%),
- Чукотка (80,6%).
По данным на 6 января вакцинация одним компонентом в России проведена 79 028 014 раз, вакцинация двумя дозами - 75 113 883 раза.
На подходе к высокой планке коллективного иммунитета - Тува (78%), Липецкая и Московская области (76,7% и 76,5% соответственно). В Белгородской, Калининградской, Мурманской, Орловской, Пензенской и Тюменской областях и Хакасии коллективный иммунитет составляет 72% и более.
А В ЭТО ВРЕМЯ В МИРЕ
Ранее во Всемирной организации здравоохранения уточнили, что для достижения коллективного иммунитета в планетарном масштабе и чтобы остановить новый высокозаразный вариант коронавируса Омикрон, необходимо вакцинировать 70 процентов населения каждой страны.
Эпидемиолог ВОЗ Абди Махамуд отметил, что «если вы находитесь в группе риска и к тому же не вакцинированы, Омикрон представляет для вас опасность».
По словам эксперта ВОЗ, согласно итогам нескольких исследований, Омикрон – в отличие от других штаммов – поражает преимущественно верхние дыхательные пути, а не легкие. Без вакцинации вирус свободно размножается, особенно в местах скопления людей и в плохо проветриваемых помещениях.