Зеленский разозлил США, развязав войну не с тем олигархом

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Пока весь мир следит за тем, что там у казахов, на Украине события продолжают развиваться своим чередом. Сегодня Печерский районный суд Киева наложил арест на все имущество и активы экс-президента Украины Петра Порошенко.

Напомним, экс-президент и остающийся олигархом Порошенко подозревается в совершении государственной измены. Он проходит подозреваемым по одному делу с Виктором Медведчуком, которому вменяют в вину закупку и поставку угля из Донбасса. Когда ему попробовали вручить повестку с вызовом на допрос, Порошенко отказался ее брать, сел в машину и укатил в неизвестном направлении, а буквально через пару часов уже садился в самолет, унесший его за границу. В итоге прокуратура попросила суд арестовать Порошенко с возможностью внесения залога в 37 млн долларов США. А сам Петр Алексеевич объявил позже, что ни от кого не скрывается и намерен вернуться на Украину 17 января и в тот же день явиться е следователю, причем, по собственной инициативе.

Печерский районный суд Киева наложил арест на все имущество и активы экс-президента Украины Петра Порошенко. Фото: REUTERS

Как оказалось, не помогло. Заметим, нынешнее дело гораздо серьезнее тех 130, по словам самого Порошенко, в которых он до сих пор фигурировал. Около 40 из них уже были закрыты, а в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка сам Петр Алексеевич фигурирует в качестве свидетеля.

Можно подумать, что Зеленский наконец-то начал выполнять свое предвыборное обещание посадить Порошенко, когда перед выборами он обещал ему: "Я – ваш приговор". Но есть, как говорится, нюансы.

Дело в том, что нынешняя администрация США весьма благосклонно относится к Петру Алексеевичу, которого связывают с Байденом прочные связи в бытность первого президентом Украины, а второго – вице-президентом США. По сведениям из весьма информированных источников, Зеленскому всячески намекали из Вашингтона пожеланиями перенести фокус своего внимания и карательный меч правосудия с руководящего серьезной политической силой (помимо всего прочего) Порошенко на другого олигарха – Игоря Валерьевича Коломойского, к которому уже у США вопросов больше, чем просто много. Но тут ведь другая закавыка, с Коломойским тесные отношения связывали уже самого Зеленского, и еще вопрос, какие они у них сейчас. Поскольку буквально на днях Зеленский прилетел на отдых в Буковель и поселился в том самом отеле, где уже отдыхал Коломойский.

Суд, безусловно, вполне мог бы и немного подождать. Но не стал. И здесь возникает уже другой вопрос, не инициировал ли ускорение этого решения по аресту имущества и активов Порошенко кто-то из противников Зеленского на Украине? Благо, таковых в Незалежной немногим больше, чем вагон и маленькая тележка.

Демонстративный наезд на Порошенко способен очень сильно ослабить желание США отстаивать хоть в какой-то мере Украину на переговорах между Россией и США, которые должны состояться уже на днях.

Ну куда и как их еще защищать, если они такие необучаемые и никакой угрозы, кроме той, что они несут в себе сами, нет?