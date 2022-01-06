Мистика и правда в истории Жанны Д’Арк: она могла предсказывать людям смерть и умела спасать от нее

Статуя Святой ОРлеанской деве в Париже Фото: Shutterstock

Пару лет назад вышла великолепная книга о Средневековье «Вокруг Апокалипсиса» (в качестве автора указан Gaius Anonimus - за этим псевдонимом скрываются историки Андрей Мартьянов и Стас Литвинов). Большая глава в ней посвящена Жанне Д’Арк, и это один из самых увлекательных текстов об Орлеанской Деве на русском языке. «Гай Аноним» отвечает на несколько вопросов, которые занимают всех, кто слышал хоть что-то об одной из самых знаменитых женщин в истории.

А слышали о ней все, и все знают ее краткую биографию. Деревенская девушка в самый печальный для Франции момент Столетней войны явилась к дофину Карлу и сообщила: ей являлись архангел Михаил и святая Екатерина Александрийская. И сказали, что ей предстоит возглавить ключевую битву за осажденный Орлеан и изгнать англичан из страны. И он поверил. И она вступила в бой, действительно обернувшийся невероятной победой. А потом дофин ее предал, она попала в руки англичан, после суда была признана еретичкой и сожжена на костре.

Выглядит как сказка с трагическим концом. Но самое удивительное, что многое в этой сказке - правда.

Совершала ли Жанна чудеса?

Как пишут Мартьянов и Литвинов, «самая главная странность во всей этой истории состоит в том, что появление Жанны случилось очень вовремя — ни годом раньше, ни годом позже: в 1428 году надобности в «сверхъестественном» еще не было, в 1430 году оказалось бы слишком поздно. Жанна д’Арк прибыла ко двору отчаявшегося дофина в тот самый момент, когда судьба Франции была предрешена, опоздание даже на полтора-два месяца привело бы к непоправимому».

Она происходила из очень зажиточных крестьян: ее отцу принадлежало около 20 гектаров земли, им был даже взят в аренду небольшой замок. И Жанна вовсе не относилась к «темной деревенщине», о ней говорили: «создавалось впечатление, что эта девушка воспитана была не в полях, а в школах, в тесном общении с науками».

В те времена религиозность людей была тотальной. Атеистов просто не существовало. Сомневаться в существовании Бога и святых, а равно и чудес, было просто дикостью, абсурдом - как сегодня сомневаться в том, что Земля крутится вокруг Солнца. И появление девушки, которой явился архангел Михаил, было с точки зрения средневекового человека вполне допустимо. Но и сегодня, как пишет Гай Аноним, появление Жанны при дворе дофина - история, полная странностей, «даже с нашей прагматичной точки зрения людей XXI века, носящих характер мистический».

Во-первых, уже упоминавшаяся своевременность самого этого появления - и то, что совсем юная девушка с огромной уверенностью и точностью оценила военную ситуацию. Во-вторых, появившись при дворе, она мгновенно узнала дофина, которого никогда не видела - «по совету моего голоса, который указал мне на него». В-третьих, есть знаменитая история о мече: Жанна с ходу приказала «принести ей меч, якобы закопанный у алтаря в аббатстве Сен-Катрин-де-Фьербуа, где Дева провела всего одну ночь по дороге в Шинон. Меч нашли, это документально подтверждено. (…) Откуда она знала о клинке? В Сен-Катрин Жанна ранее не бывала, местных легенд слышать не могла. Единственная версия — услышала о мече от священника аббатства на исповеди».

В-четвертых, есть истории о предсказаниях, которые она делала и которые сбывались. Английский капитан Уильям Гласдейл «оскорбил Деву, поименовав ее «шлюхой и публичной девкой», на что Жанна предрекла ему скорую смерть «без пролития крови». Так и вышло — во время взятия французами Ла Турель капитан Гласдейл в полном доспехе упал с моста в Луару и утонул. Свидетелей этому предсказанию было множество». Дофину Карлу она сообщила, что будет ранена под Орлеаном еще до снятия осады - так и вышло (рана была легкой). Герцогу Алансонскому при взятии крепости Жоржо Жанна сказала: «Сойди с места, где ты стоишь, иначе посланный оттуда снаряд сейчас убьет тебя». «Алансон, привыкший, что Дева обычно не ошибается, отошел, и мгновение спустя со стен прилетело ядро, убившее не обратившего внимания на слова Жанны сеньора де Люда из Анжу».

И, наконец, сама битва за Орлеан была чудом: поначалу казалось, что разгром французов неминуем. В самом начале битвы они отступали, а англичане уже ликовали - но тут на поле появилась Жанна и воскликнула: «Все, кто любит меня, за мной!» И вскоре «бастида Сен-Лу была взята, Жанна, находившаяся в самой гуще битвы под английскими стрелами, не получила ни единой царапины — что вновь было воспринято как чудо». И дальше девушка, которая раньше в жизни не сталкивалась с мечами, разгромила англичан, принимая резкие, неожиданные, но удивительно правильные решения. Осада Орлеана была снята всего за четыре дня. И в истории Франции это было едва ли не важнейшее событие: так была объединена нация, так она, в сущности, появилась на свет.

Нечего удивляться, что простые люди ее называли «Госпожа Надежда», и верили, что она послана небом. Да и на непростых людей она производила поразительное впечатление. Например, головорез и богохульник Этьен де Виньоль по прозвищу La Hire, что значило «гнев» (это прозвище идеально ему подходило!) для которого не существовало, кажется, ничего святого, практически сразу стал относиться к ней с благоговением. (И после ее гибели кроваво отомстил бургундцам и англичанам, вырезая их сотнями - это явно была личная вендетта).

Мистически относились к Жанне и англичане, только для них она, конечно, была ведьмой.

Была ли она психически больной?

Верующие люди скажут, что к Жанне действительно являлись святые, и сама она была святой. А материалисты с ходу заявят, что она просто страдала психическим заболеванием - и ее галлюцинации являются плодом шизофрении. Но как раз шизофреничкой Жанна не была. При этой болезни типично равнодушие к окружающему миру, отрыв от реальности, полный уход в себя и свои бредовые идеи. Уж чего-чего, а этого про Жанну не скажешь.

Однако у шизофрении есть несколько разновидностей, одна из них - шизоаффективное расстройство. При нем тоже есть галлюцинации, но личность не разрушается - современные пациенты остаются настроены к своим видениям критически. (У глубоко религиозной средневековой девушки сомнений, конечно, быть не могло - она просто знала, что святые являются людям).

Однако галлюцинации возникают и при множестве других расстройств, и разные психиатры на протяжении десятилетий пробуют поставить Орлеанской деве свои диагнозы. Джеймс Гринблатт предполагает, что у нее могла развиться микроаденома гипофиза - небольшая доброкачественная опухоль. Чешский невролог Иван Лесны предположил, что речь может идти об одной из форм эпилепсии, при которой нет типичных для этой болезни припадков, а вот галлюцинации периодически возникают.

А психиатр Павел Ковалевский в начале ХХ века, в книге «Психиатрические этюды из истории», писал: «Ближайшею причиною появления галлюцинаций, можно думать, было утомление молитвою и строгий пост… Несомненно, Жанна не была душевнобольною, и умственное состояние и сознание ее были вполне нормальными. Мы не имеем основания утверждать, что Жанна была истерична, но тем не менее, несомненно, она обладала необыкновенно живою, чуткою и одухотворенною природою. Ничего святого не было в видениях и предвидении Жанны, но она была свята своею жизнью и своими делами».

Была ли она мужчиной?

Между прочим, есть и такая экзотическая версия, и существовала она еще при ее жизни. Мы знаем, что она носила мужское платье (в котором удобнее скакать на лошади), коротко стриглась. И ее обследовали не только на предмет девственности, но и на предмет того, не является ли она переодетым юношей.

Некоторые предполагают сейчас, что у нее был так называемый синдром нечувствительности к андрогенам - редкое генетическое заболевание. Оно может развиваться многими путями - бывают варианты, при котором мужчина выглядит как обаятельная и привлекательная женщина, у которой, однако, нет матки, а во влагалище располагаются яички. Это может наделять то ли пациента, то ли пациентку высоким ростом, большой физической силой и отвагой, которую традиционно приписывают только мужчинам. Такие люди могут сами не подозревать о том, что с ними что-то не так - их воспитывают женщинами, они выходят замуж…

Почему ее сожгли?

Главные обвинения, которые ей предъявлялись - игнорирование Церкви и ношение мужского платья. Авторитет Церкви не подлежал сомнению. Только при ее посредничестве религиозный человек мог общаться с Богом. А если посредничества не было, значит, и святые были не святыми, а переодетыми демонами. Не станет же Бог говорить с какой-то деревенской девицей - жалким созданием - просто так! А насчет мужского платья в Библии сказано четко: «На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий делающий сие».

Вообще-то Жанну не должны были сжечь. Она формально покаялась, отреклась от своих грехов, а значит, была обречена не на костер, а на пожизненное заключение. Англичане были в бешенстве - их устроила бы только гибель «ведьмы»! Но тут Жанна словно сама выбрала смерть. Как пишут Мартьянов и Литвинов, «Бог предпочел призвать Деву к себе. В тюрьме ей вновь явилась незнаемая Сила — некий голос, упрекавший Жанну в измене своему делу и предназначению. Она послушалась. В камере, нарочно или по недосмотру, были оставлены мужские вещи, в которые Жанна и переоделась. Она не простила себе слабости и недавнего предательства, окончательно решив идти до конца».

И вот за это возвращение к «ереси» была сожжена. Чтобы через 25 лет быть оправданной папским судом, а почти через 500 лет быть канонизированной католической церковью. Сейчас она считается покровительницей Франции - страны, которую во многом создала.