Виктор Цой в рейтинге популярности обогнал Шопена и Высоцкого, но уступил Чайковскому

Почти 60% москвичей любят творчество Виктора Цоя Фото: Олег ЗОЛОТО

Почти 60% москвичей любят творчество Виктора Цоя и время от времени слушают его песни, а более 13% делают это регулярно. Таковы результаты социологического опроса, проведенного исследовательской группы Центра социального проектирования «Платформа» и компании Planeta9, приуроченного к открытию выставки «Виктор Цой. Путь героя» в столичном Манеже.

Всего было опрошено 500 москвичей в возрасте от 18 лет. Причем респонденты 45-55 лет часто называли Цоя в числе музыкантов, которых они рекомендовали бы к прослушиванию детям. Легенда рока занял третью позицию вместе с Бетховеном и Бахом, уступив Чайковскому и Моцарту, но опередив The Beatles, Шопена и Высоцкого. К слову, опрашиваемым не рассказывали о грядущей выставке.

Также респондентам задали такой вопрос: «В разные времена творчество известных исполнителей оценивалось частью российского общества как проявление гражданской позиции, влияло на мнение людей о ситуации в стране.

Можете ли вы назвать музыкальное произведение или исполнителя, группу (современное или старое), которые лучше всего выражают то, что волнует общество, его проблемы?». Пятерка наиболее частых ответов сложилась так: 1. Виктор Цой; 2. Игорь Тальков; 3. Юрий Шевчук; 4. Владимир Высоцкий; 5. Андрей Макаревич.

Социологи подчеркивают, что Цой победил со значительным отрывом (19% против 6% у Талькова), причем его имя наиболее популярно у опрошенных в возрасте 25-34 лет — то есть его музыка представляет ценность для тех, кто начал ее слушать уже после гибели Цоя в 1990 году.

Биографическая выставка «Виктор Цой. Путь героя» откроется в Манеже 15 января и представит артиста не только как музыканта, но и как художника и актера. Среди экспонатов будут представлены артефакты из частных коллекций, фотографии, картины Цоя, которые никогда ранее не демонстрировались широкой публике.