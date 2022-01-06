Генерал армии Анатолий Куликов предложил провести в Казахстане референдум о присоединении к Союзному государству России и Белоруссии

Генерал армии Анатолий Куликов Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

- ...С праздником вас, Анатолий Сергеевич! Это – Гамов Александр.

- Привет, Саш.

- Я понимаю, что силы ОДКБ - не совсем ваш вопрос, но ведь генерал Куликов первым начинал с миротворцами работать. Может, как-то прокомментируйте, какие могут быть там, в Казахстане, после ввода сил ОДБК, политические решения.

- Ну, давай попробуем...Ну, во-первых, то, что произошло в Казахстане, это же и в советское время было такое дело. Сейчас скажу, когда, в 1986-м году.

- Что же там было?

- А это когда бывшего первого секретаря Ульяновского обкома КПСС назначили первым секретарём ЦК Компартии Казахстана.

- А, Колбина - вместо Кунаева. Я помню, да. Потом Колбина в 1989-м как раз и сменил Назарбаев.

- Да... Поднялся серьезно народ. И вынуждены были сделать шаг назад. Колбина отозвали.

- Сейчас же нельзя сказать, что это - народ, как тогда, поднялся. И - Политбюро ЦК КПСС во главе с Горбачёвым, «в ответ на просьбы трудящихся»...

- Ну, я просто хочу сказать, что казахи имеют определенный опыт...

- В организации бунта?

- Да... Но вот только в данном случае ему предшествовало то, что правительством, руководством Казахстана я считаю, было допущено несколько ошибок. Во-первых, сразу подняли в два раза цены.

- На газ... Ну, об этом уже много сказано. Как и об упущениях политического руководства. А вот почему, на ваш взгляд такими беспомощными оказались силовики?

- В том, что они там как следует не сработали – сказалось отсутствие опыта. Президент, скорее всего, ситуацию не отслеживал. И оказался перед фактом беспорядков, - уже один на один. И, поскольку ему не приходилось, в отличие от того же Ельцина или от Лукашенко сталкиваться с этим...

- Говоря о Ельцине, мы имеем ввиду путч ГКЧП в августе 1991-го, обретённый тогда опыт помог одержать победу над оппозицией в октябре 1993-го, правда, ценой расстрела «Белого дома». Ну, а Лукашенко весь прошлый год накапливал опыт, скажем так...

- Да. Президент Казахстана Токаев, конечно, не был готов к развитию событий первых январских дней.

А что касается Назарбаева, возглавлявшего Совбез страны... Ну, какая в этом возрасте активность может быть?

Он, конечно же, в суть не вникал, он уже там был как бы на почетной должности.

А Совет безопасности, хоть это и совещательный орган, но он должен держать руку на пульсе и своевременно информировать руководство страны.

А личный состав внутренних войск и армии, разумеется, по этой же причине пребывал в растерянности...

Тем более, если верить интернат-сообщениям, в некоторых городах (я про один город читал) силовики практически перешли на сторону восставших.

Это, конечно, не есть хорошо. И очень сильно бьет по…

- Имиджу, скорее.

- Да. По имиджу. Теперь, что касается ввода в Казахстан сил ОДКБ - по просьбе Токаева.

Конечно, если считать, что ОДКБ предназначена, как записано в ее Уставе, для отражения внешней агрессии, для оказания помощи, - здесь, наверное, можно при желании найти некоторые несоответствия и противоречия. Но, если толковать буквально задачи самой организации по достижению безопасности, следовать договору по безопасности, - то под словом «безопасность» надо понимать и резкие изменения внутри страны. Вот как раз то, что мы видим, что наблюдаем. По крайней мере, заявление президента Казахстана не ставится под сомнением руководителями государств - членов ОДКБ.

Правда, Токаев, как дипломат, не уточнил, откуда, конкретно, пришел международный терроризм, откуда идёт угроза государству? Просто - «из-за рубежа».

За рубежом уже и Россия с Китаем, и Киргизия.

- Ну, да.

- За рубежом… А вот из какого? Надо полагать, наверное, мы понимаем из какого «за рубежа».

Теперь вот - какова цель ввода туда сил ОДКБ, в том числе - и воинских подразделений из России.

- Да, давайте о задачах, товарищ генерал армии

- Я думаю, что у нас там есть объекты, которые требуют дополнительной охраны. Например, тот же Байконур, хотя там обстановка вроде бы и неплохая, с точки зрения безопасности.

Но кто его знает? Сегодня неплохая, а завтра там могут какие-то незаконные вооруженные отряды появиться.

Второе. У нас там есть посольство, есть какие-то наши предприятия, учреждения, торговое представительство, другие объекты, где требуется, может быть, и физическая охрана.

А потом - нам нельзя забывать и то, что за последние годы - из-за серьёзных ошибок руководства Казахстана, республику покинули порядка двух миллионах русских, а те, что остались там, не чувствуют себя в безопасности. Мы также были свидетелями атаки на русский язык. Чего только стоит предложении перейти с кириллицы на латиницу и так далее.

- И что все это значит?

- В общем, у Казахстана два пути, по сути дела. Или там побеждает оппозиция, и они уходят на Запад, тогда мы получаем еще один Донбасс. Или они решают оставаться с Россией и Белоруссией, и, да, можно будет образовывать Союз. Может быть, на правах конфедерации и так далее.

А мне кажется, что время пришло, когда надо проводить референдум. И создавать на правах федерации такой союз. Тогда это изменит политический ландшафт во всех трех республиках, понизит градус напряженности. Я в этом уверен.

- Понял. Я самое фундаментальное из ваших предложений выберу и опубликуем. С праздником!