Финал «Ледникового периода» пройдет без Татьяны Тарасовой

Татьяна Анатольевна Тарасова — легенда фигурного катания, заслуженный тренер и председатель жюри шоу «Ледниковый период». Фото: Максим ЛИ

Прошедший год унес множество жизней популярных артистов (Петр Мамонов, Александр Градский, Андрей Мягков, Сергей Соловьев, Владимир Меньшов и др.). Кто-то был сильно в возрасте, кого-то подкосил злосчастный коронавирус. Поэтому звездные старейшины стараются со всем тщанием относиться ко здоровью.

Фото: Максим ЛИ

Не стала исключением и Татьяна Анатольевна Тарасова — легенда фигурного катания, заслуженный тренер и председатель жюри шоу «Ледниковый период». Как было видно из последних выпусков проекта, самый строгий и справедливый арбитр отсутствовала за судейским столиком. Так будет и в финале.

Фото: Максим ЛИ

Как удалось выяснить «КП», в конце прошлого года Татьяна Анатольевна внимательно занималась собственным здоровьем. Потому и пропустила съемки финальных этапов шоу. О самой популярной болячке последних двух лет речи не идет. Но у тренера есть ряд сопутствующих проблем (повышенное давление и проч.), с которыми приходится справляться и контролировать. Тарасова очень внимательно относится к этому, поэтому регулярно проходит профилактику и лечение в стационаре. Иногда это бывает вопреки работе и съемкам, как бы Татьяна Анатольевна не рвалась в бой.

В заключительном выпуске «Ледникового периода» будет много звездных гостей, в числе которых, например, Филипп Киркоров.

Фото: Максим ЛИ

А за право зваться лучшей парой сезона поборются:

- Татьяна Волосожар и Федор Федотов

- Оксана Домнина и Кирилл Зайцев

- Татьяна Тотьмянина и Иван Колесников

- Агата Муцениеце и Александр Энберт

- Яна Хохлова и Гела Месхи

- Евгения Медведева и Даня Милохин

- Екатерина Боброва и Марк Запорожский

- Дарья Мельникова и Максим Маринин

- Ксения Бородина и Дмитрий Соловьев

Вести проект будут по-прежнему Алексей Ягудин и Алина Загитова.

«Ледниковый период. Финал», Первый, суббота, 17.50