Почему казахстанские «Львы» и «Волки» так легко сдали города мародерам?

Силовики Казахстана не смогли оперативно ответить на вызов бунтарей. Фото: REUTERS

Рассматривая страшные видеокадры беспорядков, погромов и пожарищ в Казахстане, я то и дело задавался вопросом: а где же местные силовики? Поначалу их вообще не было видно. Города несколько дней находились под властью бандитов и мародеров. Создавалось впечатление, что люди, которые с оружие в руках обязаны защищать государство от уличных террористов, или попрятались, или дрогнули (а тут еще пошли слухи о переходе на сторону «мирных митингующих» целых милицейских подразделений).

Токаев был вынужден звать на помощь союзников. Их не пришлось долго ждать.

Хочется верить, что общими силами гигантский и кровавый разбой удастся усмирить. Но помните, что еще в начале беспорядков в Казахстане сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков? «Наши друзья своими силами справятся». Но не справились.

Численность армии Казахстана – более 80 тысяч человек. Фото: REUTERS

А теперь заламывайте пальцы.

Численность армии Казахстана – более 80 тысяч человек. А еще есть Национальная гвардия (она входит в в Службу Госохраны) - почти 40 тысяч человек.

Добавляем сюда почти 140 тысяч штыков Внутренних войск, 30 тысяч сотрудников Комитета национальной безопасности Казахстана и Службы охраны Президента.

Национальная гвардия Казахстана насчитывает 40 тысяч человек Фото: REUTERS

Ну а дальше и вовсе можно со счета сбиться, перечисляя все подразделения и части, которые головой отвечают за безопасность своей страны:

Это «Арыстан» (по русски- «Львы») - специальный отряд быстрого реагирования, бойцы которого проходили стажировки на базе Центра специального назначения ФСБ, американских ЦРУ и ФБР, израильской «ЯМАМ», английской САС и немецкой ГСГ-9.

Помимо этого подразделения в Казахстане готовятся и несут службу спецподразделения МВД, ВВ и Cлужбы Внешней Разведки Казахстана.

А есть еще спецназ Пограничной службы,есть отряд «Буран» (центрального подчинения) и «Орлан» (регионального управления), а также специальная парашютно-десантная штурмовая группа — «Ак-Барыс» (классифицируются как армейские группы быстрого реагирования). Есть и Антитеррористический спецназ - бригады оперативного назначения (аналог российского ОМОНа) — «БрОН» и «Беркут», «Сункар» (аналог российского отряда «Витязь») – они входят в спецназ МВД.

В распоряжении казахстанской власти есть еще спецотряды. Фото: REUTERS

Но и это еще не все!

Есть и Президентский спецназ - группа специального назначения — «Кокжал» («Волк», элитный спецназ, полностью подготовлен на базе «морских котиков» США). Это подразделение занимается исключительно охраной руководства страны.

Есть еще и армейский спецназ - десантно-штурмовой батальон Капшагайской отдельной гвардейской штурмовой бригады, есть десантно-штурмовой батальон Талдыкурганской штурмовой бригады Аэромобильных войск…

Этот список можно было бы продолжить.

Ну как тут не спросишь, - а где же бравые казахстанские «Львы» и «Волки»?

Не могу промолчать и о другом: почему огромная армия сотрудников спецслужб Казахстана прозевала подготовку к бандитскому бунту еще в самом его зачатке? Это и стало главной причиной того, что боевики заставили власть врасплох.