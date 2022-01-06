«Украина покажется образцом порядка и спокойствия»: Как Казахстан может погрузится в анархию

На улицах Алма-Аты - массовые беспорядки. Фото: REUTERS

Директор центра политического анализа Павел Данилин назвал картину, которую мы видим в Казахстане, удручающей. По его словам, если изначально речь шла именно о протестах, то сейчас это целенаправленный бунт и даже попытка свержения власти.

Директор центра политического анализа Павел Данилин Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Это серьезно отличается от того, что мы видели в Бишкеке. Когда там свергали Акаева и потом были следующие перевороты, толпа погромила водочные магазины, свергла Акаева и разошлась. Все. Здесь же все перешло к уничтожению торговых центров, магазинов, в том числе и оружейных, и затем уничтожению правоохранительных органов. Сейчас в Актау, в Алма-Ате, в ряде других городов их просто не существует. Они уничтожены, причем, они испарились.

При этом эксперт уверен, в дело вступил не просто криминал, а настоящие бандиты-повстанцы. Ситуация становится похожей на захват территории.

- В случае уничтожения, что, кстати, вполне возможно, товарищей нынешнего и бывшего президента, в Казахстане будет настолько анархия, что нам Украина покажется образцом порядка и спокойствия. Я бы сказал, что это какие-то… это хуже, гораздо хуже, это абсолютная анархия. Мы, может, даже при Махно ничего подобного не видели.

Подавить протест, по мнению Павла Данилина, местная власть может только «очень жесткими, очень жестокими, максимально жестокими» методами.