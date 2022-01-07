Екатерина Шульман о мародерах в Казахстане: «Люди соблюдают правила, пока они есть»

Город Алма-Ата оказался разгромленным после народных волнений. Фото: REUTERS

ИНФОРМАЦИОННЫЙ «ТУМАН ВОЙНЫ»

- Казахские протестующие разгромили редакции сразу нескольких телеканалов - «Мир», «Казахстан», «Хабар», «Евразия», «КТК» в Алма-Ате разграблены, украдены камеры, повреждена аппаратура. По опыту предыдущих подобных акций в других республиках, такого не было. СМИ везде работали. Почему сейчас так?

- Я бы тут обратила внимание на два момента. Во-первых, очень много информации непроверенной. Из страны, где частично отключен интернет, приходит много странного. Это «туман войны». Уверена, мы еще услышим массу всего, что потом окажется неправдой. Думаю, не надо делать выводы на недостаточных данных.

И второе. Судя по всему, учитывая вот этот недостаток информации, события в Алматы очень отличаются от всего остального. Протесты начались на западе, потом они, как принято выражаться, охватили всю страну буквально в течение двух суток. А потом буквально за день ситуация в Алматы резко стала отличаться - там начались масштабные погромы.

Здесь что-то странное. Алматы – это бывшая столица. Город, где раньше была очень большая доля русского населения, потом она начала уменьшаться. Многие уехали в новую столицу Астану (теперь Нур-Султан, - ред.), русские уезжают в Россию. Видимо эта пустота заполнилась теми небогатыми или просто очень бедными молодыми людьми, которых мы видели на кадрах и фотографиях с протестов. Но все равно, это не самое бедное и не самое дикое место. Поэтому не понятно, почему именно там такая согласованная «деятельность». Мы видели погромленные и торговые центры, и правительственные здания. Оттуда вытаскивали сейфы, искали деньги, воровали какую-то бытовую технику. И вот, как вы говорите, телекомпании тоже попали, судя по всему, потому что там хотели найти что-то, чем можно поживиться.

Посмотрите на любую съемку оттуда и любые фотографии. Это поток молодых людей, молодых мужчин, которые действуют достаточно организованно. Решительно настроены пограбить. Это не очень похоже даже на митинг в том смысле, в каком мы привыкли понимать это событие.

движущей силой казахстанского бунта была молодежь. Фото: REUTERS

ОНИ СЧИТАЮТ, ЧТО ВПРАВЕ ГРАБИТЬ

- Средний возраст жителей Казахстана не такой большой – в районе 20 лет - в основном молодежь, которая и вышла на эти площади. Понятно, в каких социальных условиях растет молодежь.

- Медианный возраст – 29 лет. В Российской Федерации – это 40 лет. Такая демографическая разница между нами.

- Это молодежь грабит и мародерствует, или в город вышли местные бандиты, а может даже привезенные боевики, о которых говорил президент Токаев?

- Насчет засланных боевиков, давайте не будем углубляться в эти теории. У нас нет никаких подтверждений чего бы то ни было. Что нам известно? Протест начался как экономический, то есть протест бедных людей, которым повысили цену на один из ключевых ресурсов – газ, которым заправляются машины. Они пережили два тяжелых года – ковидные годы экономического неблагополучия. Такие люди, когда выходят протестовать, считают себя вправе поправить свое тяжелое материальное положение за счет хоть попавшегося магазина.

К возмущенным гражданам могли подключиться вооруженные банды. Фото: REUTERS

ВЧЕРА СЕМЬЯНИН — ЗАВТРА МАРОДЕР И УБИЙЦА

- К этим молодым людям могли подключиться организованные банды, которые захватывали оружие, местные отделения КНБ (Комитета национальной безопасности). И, в конце концов, три полицейских обезглавлены. Такое делать с силовиками, простые молодые люди, которые не довольны жизнью, вряд ли будут.

- Молодые люди не довольные жизнью бывают разные. Опять же, давайте дадим честный ответ: мы не знаем. Но что мы знаем? Когда из города уходит полиция, когда там нет порядка, то вылезает все то нехорошее, что еще про себя, может, не знало вчера, насколько оно нехорошо. Люди ведут себя одним образом. А когда вдруг становится понятно, что стало можно, то они ведут себя неожиданно для самих себя.

Организованная преступность существует везде. И для нее, конечно, ночью все кошки серы. И такая ночь – это подарок. Когда охрана ушла, а вещи остались. Раз в жизни такой шанс бывает.

На улицах Алма-Аты шли настоящие бои Фото: REUTERS

- То есть, как только пропадает тот, кто сдерживал порядок, можно себя не сдерживать.

- Люди – такие существа, что они соблюдают правила. Когда есть правила - они их соблюдают, когда заканчиваются - начинают вести себя неожиданно. Что я хочу сказать? Это не обязательно должны быть какие-то специально подготовленные, сидящие в подвале люди, которые только того и ждали. Это могут быть люди, которые вчера были законопослушными гражданами. А тут раз и начальство убежало, полиция растворилась, вот теперь можно. Мы знаем, в том числе из нашего исторического опыта, как во всякие революционные периоды люди мгновенно дичают. И начинают вытворять такое, что они позавчера еще вообразить не могли.