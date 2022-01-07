Белка подкармливает американскую семью лесными орехами

Этой нежной дружбе уже 12 лет. Фото: стоп-кадр видео

Семья американцев по фамилии Харрисон живет за городом всю свою жизнь. Супруги всегда мечтали жить на природе, поскольку обожают свежий воздух и животных.

12 лет назад во дворе своего дома они увидели маленького бельчонка, над которым кружилась большая сова. Они прогнали птицу, а травмированную белку отнесли в дом и стали за ней ухаживать.

Зверька назвали Беллой. Когда белке стало лучше, то Харрисоны отпустили ее на волю.

На протяжении многих лет Белла регулярно навещала своих спасителей. Фото: Instagram

И на протяжении многих лет Белла регулярно навещала своих спасителей. И, как и положено гостю, не с пустыми руками – в крошечных лапках она приносила Харрисонам орехи.

Белла полюбила фотографироваться. У нее даже есть собственная страница в соцетях и более 35 тысяч подписчиков.

А однажды Белла задержалась в гостях у Харрисонов на несколько месяцев, когда была беременной.

Белла полюбила фотографироваться. Фото: Instagram

- Было по-настоящему удивительно наблюдать, как крошка, которую я нянчила, теперь растит собственных детей, - написала в день появления питомцев Брэнтли Харрисон.

Когда маленькие бельчата подросли, то Белла увела их в лес. Но человеческую семью навещать не перестала.

Когда маленькие бельчата подросли, то Белла увела их в лес. Фото: Instagram

Но вот недавно Харрисоны переехали. И очень удивились, когда во дворе своего нового дома снова увидели белку.

- Сегодня мы хотим познакомить вас с нашей новой белкой Бетти! Мы увидели ее в день покупки нового дома и поняли, что это нам подала знак Белла, - сообщила Брэнтли Харрисон пользователям Интернета.

У Харрисонов постоянно появляются новые питомцы. Фото: Instagram

Подписчики тут же начали поздравлять американцев с появлением нового члена семьи, а также с новосельем.

Помимо белки у Харрисонов есть пять собак. А время от времени появляется новая живность, которая случайно попадает в их дом.

Однажды семья помогла детенышу опоссума, Фото: Instagram

- Посмотрите на этого маленького детеныша опоссума, - рассказала как-то Брэнтли. - Я люблю опоссумов, они полезны для окружающей среды. Это животное останется у нас на ночь, а утром мы отвезем его к ветеринару.

Друзья Харрисонов не перестают удивляться их добрым сердцам и каждый раз, увидев брошенное животное, обращаются к ним за советом и помощью, потому что всегда знают, где братья наши меньшие могут найти для себя приют.