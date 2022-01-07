"Комсомолка. Просто о добром": Рассказ об уникальной гостинице для онкобольных детей стал лучшим у декабре

Фото: do-dom.ru

Вот уже на протяжении нескольких лет сайт kp.ru собирает добрые истории от фондов и других некоммерческих организаций в рамках конкурса "Комсомолка. Просто о добром", чтобы как можно больше людей узнали о бескорыстных поступках волонтеров.

В редакцию поступают самые разные рассказы, и принять участие может каждый. Это может быть история помощи, интервью с добровольцами, репортаж о работе фонда и многое другое. Все статьи публикуются на сайте kp.ru в разделе "Доброволец". В конце каждого месяца мы выбираем самый запомнившийся материал и отмечаем его.

Так, в декабре 2021 года лучшей стала статья "Одна страна – одна семья – один дом: В Москве работает единственная в своём роде социальная гостиница для онкобольных детей". Уникальный приют для нуждающихся "Добрый дом" появился в Москве несколько лет назад. Здесь совершенно бесплатно проживают тяжелобольные дети со всей России, а также их родители или сопровождающие, приезжающие в столицу за лечением.

Сейчас в "Добром доме" одновременно находятся почти сто семей. Они живут большим дружным коллективом - с общими обязанностями и праздниками. У каждого есть свое комфортабельное место, гигиенические принадлежности и даже компьютеры и одежду при необходимости выдают. А еще вы можете написать маленьким обитателям "Доброго дома". Подробнее об этом - в материале.

ВАЖНО

В 2022 году мы также будем ждать и публиковать ваши добрые рассказы о работе волонтеров и некоммерческих организаций. Важно, чтобы материал был уникальным.

Присылайте свои статьи вместе с фотографиями и видео на почту dobrovolec@kp.ru с пометкой "На конкурс".