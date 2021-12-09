Одна страна – одна семья – один дом: В Москве работает единственная в своём роде социальная гостиница для онкобольных детей

Фото: do-dom.ru

Два года назад в Москве появилась уникальная гостиница – её постояльцами не могут стать все желающие, зато те, кому её двери открыты, живут там совершенно бесплатно. Им дают не только комфортабельную комнату, но и обеспечивают всем, что нужно для жизни: от зубной щётки до современных компьютеров, от вещей по сезону до богатого набора продуктов, которые можно приготовить на великолепно оборудованных кухнях.

Для детей тут часто проводят праздники и интересные шоу, а самое главное – организовано школьное обучение, и даже сдать ЕГЭ можно, не покидая стены гостиницы. А ещё её постояльцы бесплатно ездят на такси, правда, маршруты их поездок пролегают не к достопримечательностям столицы, а к ведущим федеральным медицинским центрам. Потому что гостиница эта создана для тяжелобольных детей со всей России – для детей, которым не могут помочь в родных регионах.

Если заболевание сложное или редкое, если требуется высокотехнологичная медицинская помощь, нужна пересадка органов, предстоит долгая борьба с онкозаболеванием – ребят отправляют лечиться в Москву. Здесь сосредоточены все возможности современной медицины, здесь лучшие специалисты. Но здесь же – очень высокие цены на всё, включая аренду жилья. А направление на лечение вовсе не означает, что ребёнок и сопровождающий его родитель будут госпитализированы и смогут жить «на всём готовом». В подавляющем большинстве случаев почти всё время лечения семья должна жить где-то вне больницы – и это для многих приезжих становится неожиданным и убийственным обстоятельством.

Люди, приехавшие из глубинки, из небольших деревень и городков, где хорошей зарплатой считается доход в 12 тысяч рублей в месяц, выкручиваются как могут. Продают имущество, если есть что продать, влезают в долги. Коллеги, соседи, земляки собирают деньги – но когда лечиться предстоит год и больше (а при онкозаболеваниях это сплошь и рядом), все эти средства оказываются столь незначительными, что семьи впадают в отчаяние и понимают: справиться в одиночку – невозможно.

К счастью, сейчас хорошо развита сеть благотворительных фондов, помогающих таким семьям, и в больницах как пациенты, так и врачи рассказывают новеньким, куда можно обратиться. Новость об открытии в Москве бесплатной гостиницы стала известна «целевой аудитории» ещё на стадии подписания документов – когда правительство Москвы выделило благотворительному фонду «Добрый дом» два здания бывшей школы-интерната. Сразу образовалась очередь – люди звонили, писали, просили, чтобы им нашли место.

Ремонт делали этапами (и он продолжается до сих пор, исключительно силами фонда и его добровольных помощников). Как только очередная часть здания готова – комнаты заселяются в тот же день, ещё и с подселением. Сейчас в «Добром доме» одновременно живут без малого сто семей из самых разных уголков нашей большой страны – с Камчатки и Калининграда, из Краснодарского края и Таймыра, из Бурятии и Дагестана, из Приморья и Удмуртии.

Фото: do-dom.ru

Живут не как в обычной гостинице – каждый сам по себе, а большим дружным коллективом, с общими заботами и праздниками. Эта традиция – жить одной семьёй, помогая друг другу, родилась ещё до социальной гостиницы, когда «Добрый дом» был одним из проектов благотворительного фонда «Спаси жизнь». В рамках проекта фонд арендовал квартиры в Москве на протяжении шести лет. И там, в этих «добрых квартирах», как их назвали сами дети, сложились традиции и правила, которые теперь естественным образом продолжаются в большом «Добром доме». Например, обыкновение устраивать дни национальной кухни и танцев, когда и вкусно, и красиво, и интересно, и весело. Постепенно к блюдам, танцам и песням стали добавляться национальные костюмы – из Дагестана, Чечни, Удмуртии…

Скоро в «Добром доме» будет интересная коллекция традиционной одежды разных народов России. «Одна страна – одна семья – один дом» – этот девиз живёт с первых дней социальной гостиницы, подчёркивая, что здесь нет деления по национальным признакам, по вероисповеданию, по регионам. Здесь получают помощь онкобольные дети всей страны, и живут они в атмосфере дружелюбия, добрососедства и взаимовыручки.

Поэтому не случайно, что в «Добром доме» придумали проект «Моя Россия», решив превратить здание гостиницы в макет целой страны. Помогут в этом Русское географическое общество и группа «Самолёт».

- В гостиной мы разместим огромную карту России с разбивкой на регионы и красивой подсветкой, в коридорах и на лестничных переходах появятся фотокартины с достопримечательностями разных краёв и областей, каждый этаж будет представлять собой макрорегион: первый мы посвятим Центральной и Западной России, второй – Северной России и Кавказу, на третьем разместим Сибирь и Урал, а на четвёртом – Дальний Восток, - рассказала директор благотворительного фонда «Добрый дом» Юлия Ромейко. – Каждый поход по зданию станет путешествием, в котором дети увидят чудеса природы и архитектуру разных мест, частички родного региона и красоты других уголков России. Мы думаем, это будет познавательно и принесёт позитивные эмоции: представьте, сегодня мы лепим пельмени, например, в Сибири, а завтра идём пить чай на Кавказ. Плюс ко всему, проект «Моя Россия» наполнит «Добрый дом» дополнительным смыслом и содержанием. Дети ощутят, как велика наша Родина, как разнообразна её природа и как много народов формируют её культурные ценности.

К слову, команда «Доброго дома» предлагает читателям kp.ru тоже поучаствовать в проекте. Пишите письма детям «Доброго дома», рассказывайте о месте, в котором вы живёте, присылайте фотографии и рисунки его достопримечательностей – это станет интересным и ценным развитием проекта, а к тому же, будет очень приятно жителям первой в стране социальной гостиницы для тяжелобольных детей.

Письма можно присылать в электронном виде по адресу info@do-dom.ru и по почте: 117186, г. Москва, ул. Нагорная, 22, к. 1, стр. 1.

Этот материал был прислан на конкурс "Комсомолка. Просто о добром". Мы ждем от благотворительных фондов и волонтерских организаций уникальные истории об их работе - лучшие опубликуем на сайте kp.ru.