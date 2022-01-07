Исследование ученых: Джеймс Бонд не выжил бы во времена пандемии

Ученым-инфекционистам пришлось посмотреть 25 фильмов про Бонда, выпущенных с 1962 по 2021 год. Фото: REUTERS

Ученые решили с высоты нынешних пандемических представлениях о прекрасном посмотреть на художества главного киношпиона человечества. Потому что спасать человечество без QR-кода или сертификата о вакцинации - это утопия. Не то что Станиславский - любой неискушенный зритель воскликнет: “Не верю!” Итак, чтобы узнать насколько образ жизни агента 007 соответствует новым предлагаемым обстоятельствам трое, ученых-инфекционистов просмотрели 25 фильмов выпущенных в период с 1962 по 2021 год в ходе которых Бонд совершает в общей сложности 86 заграничных командировок.

Открытие №1: Супершпион рискует стать большим засранцем

Мы не знаем, каким бы шпионом на самом деле был Джеймс Бонд в реальности, но в качестве переносчика инфекционных болезней ему бы не было равных. За всю историю Бондианы он всего дважды вымыл руки. Причем один раз после еды (“Из России с любовью”), а второй раз после убийства (“Бриллианты навсегда”). При этом он регулярно ест немытые фрукты и, что еще хуже, сырые устрицы. Есть теория, правда доказанная только на мышах, что устрицы могут выступать в качестве афродизиака и увеличивают мужскую силу и неотразимость. Однако в реальности сырые моллюски нередко являются источником гепатита, норовируса (если Бонд подхватит эту кишечную инфекцию он надолго будет прикован к сортиру) и вибриоза. В последнем случае человек, подхвативший вредоносные бактерии, рискует заболеть острым уретритом, сепсисом, менингитом, энцефалитом и другими неприятными вещами.

Открытие №2: После секса с Бондом красотки долго не живут

Однако главный фактор риска, по мнению исследователей, это беспорядочная половая жизнь. В общей сложности женщины отдавались супершпиону 59 раз (в среднем 2,4 сексуальные сцены за фильм). Но только в трех случаях партнершу связывали с Бондом более ли менее длительные и прочные отношения. В фильме 69-го года «На секретной службе Ее Величества» есть постельная сцена с законной супругой графиней Трейси ди Винченцо (ее играет Дайана Ригг). Правда, брак продлилися меньше суток - затем миссис Бонд пала жертвой злодеев. И еще с двумя красотками он крутит романы на протяжении нескольких фильмов. В остальных случаях агент 007 демонстрирует крайнюю неразборчивость в сексуальных отношениях. Например, в фильме “Шаровая молния” между знакомством с подружкой и первым половым актом проходит всего 20 минут (исследователи вычислили это по часам на заднем плане). Это значит, что Бонд игнорирует конфетно-букетный период и у него нет возможности узнать партнершу поближе. А учитывая, что агент принципиально не пользуется презервативами, то риск подхватить инфекцию передающуюся половым путем у него очень велик. Кстати, со здоровьем у девушек Бонда дела обстоят неважнецки. После секса с ним умирает примерно каждая четвертая (27,1 процента). Однако медики не связывают высокую смертность любовниц киногероя с венерическими заболеваниями или ВИЧ - чаще всего они погибают насильственной смертью. Например, в “Голдфингере” 1964-го года после ночи любви подружка Бонда Джилл Мастерсон задыхается в постели, когда злодей Оджоб покрыл ее тело золотой краской.

В общем, девушки, если к вам клеится красавец мужчина с замашками суперагента - обходите его стороной, целее будете.

Открытие №3: Источник храбрости супермена - кошачьи паразиты

Джеймс Бонд, как известно, не знает страха: драки, перестрелки, погони, экстремальные трюки… “Настоящий мужчина!” - восхищаются дамы. “Похоже на токсоплазмоз!” - в свою очередь беспокоятся медики. Токсоплазмоз это паразитарное заболевание, которое передается от кошек. И у него есть любопытный побочный эффект.

- Мыши, заболевшие этой болезнью, теряют страх перед кошками, - объясняет ведущий автор исследования Теун Бусема, профессор Центра инфекционных заболеваний Университета Неймегена (Нидерланды). - Это результат хитрых манипуляций со стороны паразита для увеличения вероятности передачи инфекции через рот. Мы предполагаем, что токсоплазмозом отчасти можно объяснить и безрассудную храбрость Бонда перед лицом смертельной опасности.

Кстати, у медиков есть и подозреваемый - белый ангорский кот Эрнста Ставро Блофельда одного из главных врагов Бонда. Эрнест всегда появляется в сопровождении этого кошака, а Джеймс Бонд, как мы знаем, почти никогда не моет руки.

Открытие № 4: Злостный нарушитель масочного режима

Велики шансы, что Джеймс Бонд в эпоху пандемии стал бы ковид-диссидентом или антипрививочником. Во всяком случае в анамнезе у него есть путешествие в Японию (фильм 1967-го года “Живешь только дважды”) вскоре после вспышки азиатского гриппа, которая в 1957-58 годах погубила около 1 миллиона человек. При этом Джеймс игнорирует требования дистанцирования, как в публичных местах, так и в общественном транспорте. Более того, супермен использует чужую маску, пытаясь скрыть свое лицо. Это, по мнению медиков, случай вопиющей безграмотности, поскольку респираторные вирусы могут сохраняться на поверхности масок в течение недели. И если маской пользовался больной человек, то шпион легко мог заразиться, вдыхая инфицированные частицы.

В общем, с такими легкомысленными людьми, нам ветеранам пандемии, не по пути. Надеемся в новом блокбастере, который будет посвящен приключениям секретного агента Ее Величества в эпоху коронавируса (а про что же еще снимать, если не про это?), Джеймс Бонд будет, как зайчик, мыть руки и требовать от женщин перед сексом справку от врача, заверенную круглой печатью. И, может быть, наконец-то разберется, кто стоит за международным антипрививочным заговором?