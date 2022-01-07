В США собака спасла жизнь своему хозяину

Спасенный мужчина назвал собаку своим ангелом-хранителем и пообещал отблагодарить ее. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Шилонская овчарка из американского Нью-Гемпшира по кличке Тинсли в очередной раз подтвердила – на собак можно положиться. Пережив аварию, в которую, в которую она попала вместе с хозяином, Тинсли бросилась на поиски помощи.

Собака, которая бегала по обочине дороги, привлекла внимание водителей, и они вызвали полицию. Прибывшие на место правоохранители попытались поймать овчарку, но она постоянно отбегала, а затем останавливалась и оглядывалась.

Одному из полицейских пришло в голову, что это классический случай, когда собака «зовет за собой». В конечном итоге, овчарка привела полисменов к поврежденному ограждению дороги. Заглянув вниз, служители порядка увидели разбитый пикап, который, падая, явно несколько раз перевернулся. Возле машины лежали два неподвижных тела.

Тут же была вызвана скорая, людей подняли наверх и осмотрели – несмотря на травмы, жизнь людей оказалась вне опасности, но ночь на морозе они бы вряд ли пережили. Одним из пострадавших оказался хозяин Тинсли, который частенько берет ее с собой в путешествия.

– Это было почти похоже на реальную ситуацию с собаками-героями кинофильмов. Это действительно замечательно. Тинсли определенно спасла им жизнь. Я не думаю, что они выжили бы ночью, учитывая температуру, – приводит CNN рассказ офицера полиции, обнаружившего раненых.

Спасенный мужчина назвал собаку своим ангелом-хранителем и пообещал отблагодарить ее лаской и, конечно же, мясом.