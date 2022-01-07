Прикидываются подружками или играют в любовь: Как педофилы выманивают у детей интимные фото

Если ребенок физически дома, сидит в компьютере, это еще не значит, что он в безопасности. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вы глазам своим не поверите, когда увидите, сколько детских фото и видео в стиле ню в интернете. И, на самом деле, не дай бог вам когда-нибудь вообще такое увидеть. Это страшное зрелище. Еще более страшно, что нередко дети делают все эти кадры сами...

В жутких педофильских сетях в интернете покопалась наш специальный корреспондент Дина Карпицкая. И уверяет, если вы родитель, вам обязательно стоит прочитать этот материал.

«Давай, детка, потрогай его… мммм. Еще. Классный он, да!». Я не верила своим глазам и ушам, потому что это не фраза из дешевого порнофильма, а самая приличная часть аудиосообщение из реального чата. Этот чат создал и вел несколько лет, заманивая все новых жертв в свои сети, 34-летний москвич, экс-работник аэропорта «Шереметьево». На момент обнаружения взрослыми в нем было больше 10 несовершеннолетних.

- Господи! А зачем же девчонки все это вот слушали?

- Вот у меня тот же вопрос, - говорит мой собеседник, руководитель общественной организации «Молодежная служба безопасности», человек который больше 15 лет занимается чисткой интернета от подобной грязи, Леонид Армер (про возглавляемую им организацию и то, чем они занимаются, чуть ниже — Д.К.). - Но дети часто напуганы, бояться, что если сделают что-то не так и ослушаются этого дядю, то он накажет. Тут девчонки вот постарше оказались и посмелее.

Леонид Армер.

- А как вы вышли на этого конкретного педофила?

- Я читал лекцию в одной питерской школе по безопасности в интернете. И в том числе говорил, что если кто сталкивался с подобным, может писать в группу «ВКонтакте» . Тем же вечером пришла информация от одной из школьниц. Девочка рассказала, что есть такой вот Олег, что они давно хотят уже его наказать, но не знают как.

- А он только в интернете так развлекался, или в реально жизни тоже?

- И в реальной тоже. У него на страничке в соцсети и в этом же чате были фотографии, где он целуется на балконе со школьницей или где девочки-подростки раздевались перед ним за заброшенной стройке. И еще много всякого. Часть девочек удалось идентифицировать. Все это мы передали в МУР. Этот «массовик-затейник» сейчас уже арестован. Случилось это прямо накануне всей этой пандемии с закрытием людей по домам и всеми карантинами. Так что успел вот к вам в Москву скататься на задержание.

А я вот специально ради встречи с Леонидом приехала в Питер. Мы встретились поздно вечером в их офисе в спальном районе города. Большая, светлая комната, стол, несколько компьютеров. С виду обычный кабинет, если бы не стена, заклеенная фотографиями обезвреженных этой маленькой, но гордой организации, преступников.

- Это вы еще в кабинете у нашего знаменитого начальника «детского» отдела Алексея Родина не были, - улыбается Леонид. - У него живого места на стене нет, все заклеено портретами пойманных педофилов.

- Да, я очень хочу и у нему попасть и сделать интервью. Несколько запросов отправляла в пресс-службу, пока тишина. Наверное, сейчас не до того. Вот будет поспокойнее время…

- Поспокойнее уже давно нет.

ДЕТИ В ДВА РАЗА ЛЕГЧЕ ТЕПЕРЬ ДЕЛАЮТ И ОТПРАВЛЯЮТ СВОИ ИНТИМНЫЕ ФОТО

- В самом начале всей этой истории с коронавирусом, когда людей только стали закрывать по домам, интерпол сделал прогноз, что количество преступлений против половой неприкосновенности в интернете и в реальном мире будет расти. Но даже они не ожидали и не предполагали, насколько, - говорит Леонид. - Так же специалисты сделали и еще один неутешительный вывод — выяснилось, что дети стали в 2 раза спокойнее отправлять кому-либо свои интимные фото. Все это результат общей распущенности в обществе. Вы посмотрите, что показывают по ТВ, в Тик-токах и вообще везде. Уровень дозволенного и недозволенного очень понизился

- Да уж…

ДОМА В ИНТЕРНЕТЕ ЕЩЕ НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО В БЕЗОПАСНОСТИ

Уже, кажется, давно все осознали, что если ребенок физически дома, сидит, закрывшись в своей комнате в компьютере, это еще не значит, что он в безопасности. И даже не только психологически, но и физически. Помимо всех прочих опасностей, возможно какой-то половозрелый урод на другом конце сети, прикинувшись подружкой, вымогает неприличные снимки у вашей лапочки-дочки.

- А как обычно начинаются такие знакомства в интернете?

- Обычно педофилы прикидываются сверстниками. Лайкают фото, начинают общаться. То, се. Бывает, что под видом девочки-подружки. «А у тебя есть мальчик, который тебе нравится? И? Как ты будешь ему оказывать знаки внимания? Я вот своему такое фото послала». Высылает что-нибудь. Дальше просит в ответ: «Ну я же тебе показала, а теперь ты».

- И что, вот на такое ведутся?

- Да, дети есть дети, к ним всегда можно найти подход. На закрытых форумах педофилы делятся друг с другом секретами. Есть и другие сценарии. С младшеклассницами, например, часто действуют так: приходит «подружка» он-лайн, разговаривает о куклах, о мультиках. А потом происходит прощупывание. «А ты чем занимаешься? Танцами и рисованием? А я в школе моделей. Хочешь тоже, пришли свое фото в купальнике, я покажу своему педагогу, может тебя возьмут». Потом еще фото, и еще, всё откровеннее. И вот ребенок уже на крючке, дальше педофил объявляет, что знает про свою жертву все: «Вот номер школы, вот аккаунты родителей, вот одноклассников. Будешь сопротивляться, всем все расскажу и покажу». Все. Ребенок на крючке. И он требует все новые и новые, все более откровенные снимки.

- А родители?

- Родители как правило узнают обо всем последними. Когда ребенок уже доведен почти до отчаяния. Был такой случай, когда пятиклассница решилась рассказать маме, только когда педофил попросил уже о немыслимом для нее — сделать видео с участием ее младшей сестрички. Девочка в слезах прибежала и все рассказала, хотя вначале подумала выпрыгнуть из окна. И это хорошо, что ребенок доверяет маме. Я уверен, что определенный процент суицидов детских по вине вот таких интернет-знакомых. Недавно была история с второклассницей в Москве. Мама обнаружила у нее подобную переписку. И женщина повела себя очень правильно, не стала ругать, сказала, что не волнуйся, мы с тобой накажем этого плохого дядю. Вот пообедаем, сядем и решим, что делать. Но до обеда девочка не дожила, совершив суицид.

- Какой кошмар!

- Кто постарше часто становятся жертвами шантажа. Их так же под разными предлогами уговаривают прислать фото. А потом требуют денег. С одной 15-летней требовали сначала 10 000. Потом еще 15 000. А когда цифра дошла уже до 50 000, она пришла к нам. А есть те, кто долгие годы содержит таких шантажистов. Одна девушка вот была, ей уже 23, и шантаж этот в ее жизни тянулся с детских лет. Мы ей помогли. В даркнете целая база данных девочек со всеми данными и фото. То есть фактически один раз ребенок послал откровенное фото, и все — попал.

Третий вариант самый гадкий — игра в любовь. Когда между педофилом и его жертвой завязываются длительные отношения. Причем ребенок знает, что это никакая не подружка, а взрослый дядя. Но он так искренне интересуется его жизнью, помогает с уроками, присылает денег. И постепенно, постепенно все сводится к секс-теме. Доходит даже и до реальных встреч. Есть и еще один сценарий — когда девочки-подростки сами находят клиента для своих интимных фото.

- Они торгуют ими?

- Да, но чаще всего не за деньги даже. За лайки, за комментарии… Распущенность, - в который раз за вечер повторил это слово Леонид.

В ШВЕЦИИ САЖАЮТ ДАЖЕ ЗА ЗАХОД НА САЙТ С ЗАПРЕЩЕННЫМ КОНТЕНТОМ

Не смотря на то, что тема педофилии постоянно обсуждается и в обществе, и на всех уровнях власти. Естественно, в самом негативном ключе. И даже не смотря на то, что недавно в Госдуме был принят закон о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов, Леонид и его соратники считают, что этого пока еще не достаточно.

- Вы не представляете, сколько в сети видеоконтента, сделанного самими детьми. На педофильских форумах и в личных базах огромное количество детского порно. Им обмениваются, им делятся. Мы давно говорим, что пора у нас в стране принять закон, приравнивающий хранение детского порно к преступлению. Такой уже действует на Украине и в других странах. А в Швеции даже просто заход на сайт с таким контентом является законченным преступлением. Но у нас подобной нормы закона нет.

- А что вообще грозит этим интернет-педофилам?

Кстати, хороший вопрос. Многие родители, как показывает наша практика, почему-то считают, что ничего. Потому не идут в полицию, рассуждая так — это же интернет, не реальная жизнь, никто их даже искать не будет, это же не серьезно. На самом деле еще как серьезно. Все что касается детей до 13 лет сразу автоматом считается посягательством на половую неприкосновенность, то есть насильственными действиями, ст.132 УК РФ. Наказание - от 12 лет строго режима. Если же случай касается тех, кто старше 12, но младше 16-ти, то чаще всего применяется статья 135 УК РФ (развратные действия), что тоже карается реальным тюремным заключением.

- В историях с группами смерти (МСБ тоже ими плотно занимается — Д.К.) как правило дети из семей, кто родным совсем не нужен. А в педофильские сети какой контингент детей попадает?

- Самый разный, в том числе из вполне приличных и любящих семей. Просто дети такие доверчивые…

- Можно ли говорить про психотравму у детей, который столкнулись с интернет-педофилией?

- Конечно. Это реальное растление, хоть и в он-лайн формате. У нас был один «клиент», архитектор из Москвы. Он создал чат «Истина свободных детей». Толкал там свою философию, нравоучения. Знакомился обычно в инстаграмме. На момент обнаружения в чате было 28 человек. Он, при том что в реальной жизни был женат, он-лайн был 24/7. Устраивал среди своих «подопечных» конкурсы сексуального характера. Ведь ужас в том, что дети входили во вкус всех этих игрищ. И хотя сим-карта у него была оформлена на подставное лицо, мы с сотрудниками МУРа его нашли и обезвредили. Сейчас, наверное, он уже предстал перед судом. А может уже отправился отбывать срок.

Леонид рассказал, что бывают в рунете и иностранцы, часто выходцы из СССР. Благодаря МСБ, обезвредили нескольких интернет-педофилов из Израиля и даже из Ирана.. Немало случаев из Казахстана, Украины и Белоруссии. Так что границ у ловцов педофилов нет, все спецслужбы, когда дело касается безопасности детей, всегда идут на контакт и принимают меры.

Сотрудники «Молодежной службы безопасности» - волонтеры. Психологи, юристы, простые люди и даже школьники - сутками сидят на молодежных форумах и в чатах, отлавливают подозрительных личностей, ведут он-лайн консультации с пострадавшими подростками. Порой удается обезвредить целые преступные группы. Как, например, это случилось совсем недавно.

- Я не буду раскрывать наши профессиональные секреты, потому что материал могут прочитать и сами еще не пойманные преступники. Но скажу лишь, что все эти разговоры про анонимность телеграмма и интернета — миф. Всех можно вычислить и найти, есть технологии. Многие мы разработали сами и уже обучили им полицейских из ряда регионов. Расскажу одну историю, которая тянулась у нас несколько лет, но в результате была поймана и обезврежена целая банда педофилов. Наш волонтер проник в чат «педофилов-ветеранов», очень следящих за конфиденциальностью и соблюдением инкогнито. Многие находятся в педо-тематике чуть ли не с советских времен. Они даже друг-другу не открывали своих имен и каких-либо еще личных данных. Но месяцы наблюдений все же позволили собрать кое-что. Не буду долго рассказывать, но изучив его окружение и связи, нами были выявлены еще 3 вероятных педофила, что в итоге и подтвердилось. Двое из них жили вместе на съемной квартире в Питере. Их жертвы — мальчики. Причем один из несовершеннолетних прямо жил там, с ними, и педофил предъявил полицейским нотариальную доверенность от родителей на воспитание сына (!).

Мы разговаривали с Леонидом чуть ли не до утра. И от многих описанных им сцен и историй, у меня, бывалого журналиста, ком в горле. Я даже не буду вам их описывать, чтобы не вызвать психотравму. Как во всем этом живут сотрудники «Молодежной службы безопасности» я просто не представляю.

- Держимся, - улыбается он. - Многие помогают, чиновники нас слышат, сейчас мы со своим опытом приглашены в создаваемый федеральный проект по выявлению склонных к суициду в интернете. IT-шники с нами сотрудничают, вот перед новым годом неизвестные прислали «в подарок» базу педофилов из даркнета. Работаем по ней сейчас. С полицией мы сотрудничаем, нашей питерской вообще плотно, естественно, да и с регионами нет проблем. Полиция на почти всей территории бывшего СССР – на связи.

Какие советы вы даете детям на уроках по безопасности в сети?

- На самом деле самый главный такой, выделите большими буквами, пожалуйста — НИКОГДА НЕ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ ПОСЫЛАТЬ НИКОМУ СВОИ ИНТИМНЫЕ ФОТО. И второй - как показывает наша многолетняя практика, «среди признавшихся родителям о глупом проступке никого не убили». Да, придется пережить 5 минут позора. Но сразу после этого станет гораздо легче, а проблемы начнутся уже у того негодяя, на которого родители напишут заявление.

Родителям можно посоветовать говорить с детьми об опасностях сети ДО того как они регистрируют детям первый аккаунт где бы то ни было. Они должны ЧЁТКО знать, что рано или поздно к ним в аккаунт «в гости» придут странные люди со странными неприличными разговорами и что об этом надо сразу сообщить родителям, чтобы не вышло беды и что родители будут на стороне ребенка. У ребенка должен быть готовый натренированный шаблон поведения на подобные ситуации. Тогда вероятность опасного случая снижается.