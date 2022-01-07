В Алма-Ате задержали одного из организаторов беспорядков - националиста "Армана Дикого"

Лидер протестных акций и криминальный авторитет Арман Джумагельдиев, которого в криминальной среде величают "Арманом Диким". Фото: Кадр видео

В Казахстане сотрудники правоохранительных структур задержали лидера протестных акций и криминального авторитета Армана Джумагельдиева, которого в криминальной среде величают "Арманом Диким".

Именно он организовал и спонсировал в гостинице "Казахстан" в Алма-Ате штаб-квартиру, которая управляла погромами в городе, раздавал оттуда "печеньки" - продуктовые наборы для нуждающихся.

"Нуждающимися" (читай, иностранными боевиками) по словам "Дикого" только в Алма-Ате оказались 2 тысячи человек. Именно столько сухих пайков криминальный авторитет приготовил. "Дикого" задержали не просто за бандитизм, а за попытку государственного переворота в республике. С группой соучастников, у которых обнаружили стрелковое оружие, множество боекомплектов и бронемашины. Все говорит о том, что организованная преступная группировка готовилась к затяжным боям в столице Казахстана.

Чтобы понять, что из себя представляет этот молодой казах, достааточно пройти к нему на страницу в Инстаграмм. Там он открыто призывает казахов бороться за единый тюркский мир. Он даже изобрел собственный знак для приветствия казахских тюрков: рука с растопыренными пальцами, которая символизирует раскрытую пасть снежного барса Ирбиса.

Пропагандируемый Диким жест "пасть барса" Фото: Кадр видео

- Мы должны быть дерзкими, как снежные барсы и сплоченными, как волки, - объясняет жестикуляцию на своем ютуб-канале казахский криминальный авторитет и показывает поочередно пасть барса, а затем более знакомый символ - волчью голову.

Жест означающий волка - символ пантюркизма. Фото: Кадр видео

Знак "Серых волков" (бозкуртов) - символ пантюркизма - идеологии возвращения единого тюркского государства (по типу Османской империи), от Балканского полуострова до Сибири, которая насаждается под эгидой Турции с середины прошлого века. Именно этот знак показывали на пальцах ультраправые турецкие неофашисты, граждане Турции, которые воевали на территории Сирии и расстреляли в воздухе нашего летчика Олега Пешкова. Один из убийц летчика бозкурт Альпаслан Челик уже отсидел за это пять лет, и уже также активно сидит в Инстаграмм.

Ультраправые турецкие неофашисты, граждане Турции, которые воевали на территории Сирии и расстреляли в воздухе нашего летчика Олега Пешкова.

Боевики этой организации обвинялись в ряде убийств и террористических актах, попытках переворота в Турции, покушении на Папу Римского, участии в боевых действиях в Чеченской республике и Сирии. Выходит, что митинги в Казахстане фактически организованы террористическим движением, которое имеет вполне конкретные цели и задачи: сначала довести страну до хаоса, подменить своими криминальными авторитетами органы власти и управления, а затем объявить себя независимым эмиратом, где не будет места ни русскому, ни казахскому языкам. В Сирии террористы признавали только один язык - арабский.

Теперь понятно, что все митинги по поводу роста цен на газ и конфликта интересов правящих сил в республике - лишь ширма для реальных терактов. Изучая социальные страницы криминального авторитета "Дикого" можно убедиться в том, что он учился в Турции, где из него и вырастили казахстанского политика новой формации. Он быстро набирал очки в социальных сетях: публиковал фото с различными авторитетными радикальными личностями, демонстрировал личное оружие, салоны шикарных машин и самолетов, и везде на снимках не забывал складывать свои пальцы в голову волка или барса.

"Молодежь, за свое светлое будущее, за землю наполненную богатствами, за возвращение наследства народа, каждый гражданин Казахстана получает замену "Камри", бесплатные кредиты, Арман патриот красавчик, настоящий казах", - подбадривали активно жестикулирующего Армана подписчики из Узбекистана и Турции.

Понятно, за подобную "распальцовку" не судят, но вот за то, что сейчас происходит в Казахстане - самое время.

Теперь в полной мере можно понять слова Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаева: "Помимо боевиков, действовали специалисты, натренированные на идеологические диверсии, умело использующие дезинформацию или "фейки" и способные к манипуляциям настроениями людей. Похоже на то, что их подготовкой и руководством занимался единый командный пункт. С этим начали разбираться КНБ и Генпрокуратура. Контртеррористическая операция продолжается. Боевики не сложили оружие, продолжают совершать преступления или готовятся в ним. Борьбу с ними нужно довести до конца. Кто не сдастся, будет уничтожен".