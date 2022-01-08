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Звезды8 января 2022 9:50

«Зачем дочери в 6 лет 13-й айфон? Потому что мы можем себе позволить!»: Бородину, Галич, Гагарину затравили на каникулах за богатую жизнь

Сколько потратили звезды шоу-бизнеса на шикарную жизнь на новогодних каникулах
Ирина ВИКТОРОВА
Комментарии (12)Комментарии (12)(12)
Ксения Бородина прилично тратит не только на развлечения наследниц.

Ксения Бородина прилично тратит не только на развлечения наследниц.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Знаменитости стараются не нервировать народ своей обеспеченной жизнью. Но скрывать все красивые эпизоды будней невозможно если ты звезда шоу-бизнеса: часть жизни должна быть напоказ, так поддерживается интерес публики к своим соцсетям – он монетизируется, напрямую связан с востребованностью у рекламодателей. Дорогой отдых и покупки часто раздражают людей. Менеджеры звезд чистят обидные высказывания об артистах в их социальных, но удалить все невозможно. Обсуждают красивую жизнь артистов и в телеграм-каналах, и на сайтах СМИ. Редко, но артисты отвечают. Какие красивые картинки из жизни звезд раздражают их поклонников на зимних каникулах чаще всего?

38-летняя ведущая «Дома-2» и звезда «Ледникового периода» Ксения Бородина сначала устроила празднование 6-го дня рождения дочери Теоны (с выступлением Клавы Коки и шоу от аниматоров) – бюджет около 2 млн. руб. А потом еще и на Мальдивы уехала в дорогой отель – с перелетом более 4 млн. руб. Завистников много – критики в адрес телеведущей тоже.

Концерт Клавы Коки - подарок Бородиной на 6-летие младшей дочери.

Концерт Клавы Коки - подарок Бородиной на 6-летие младшей дочери.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

На день рождение ребенку сама Ксения подарила новый айфон (от 100 тыс. руб.), а гости презентовали брендовые вещи в пакетах из ЦУМа и других дорогих магазинов – подобные подарки предварительно согласовывались с мамой девочки. Получив порцию критики за такую роскошь для ребенка, телеведущая объяснилась. Бородина высказала свою точку зрения по поводу траты своих денег: «Зачем детям макияж? Зачем им столько одежды? А зачем такой большой торт? А почему платье НМ у мамы? А почему такой откровенный наряд? Зачем столько игрушек? А зачем ей в 6 лет 13 айфон? Да потому что это мои дети и моя жизнь! Они не избалованы! Хорошо воспитаны! Потому что у меня есть возможность! Я их мама и буду целовать им задницу и делать для них все, что приносит им удовольствие и радость. Если вы другие родители, то это ваша проблема или счастье. А у вас вот так. Мы не делаем ничего криминального! Я не самая добрая мама на свете и мое окружение это знает, что я могу всегда на место поставить и наказать и лекцию прочитать. Но я люблю своих детей больше жизни. Их праздники - это святое для меня, этот день они ждут с нетерпением, они любят своих детей, любят сюрпризы, это их детство, которое не вернуть никогда. Я не знаю, как сложится их жизнь, но пока я жива, я буду делать для них все что могу и даже больше. Самое ценное для меня – это время с ними, это эмоции их в путешествиях, это наши откровенные разговоры на кухне, в машине наедине, сказки перед сном и все остальное… Если у вас другие ценности и вас задевают пакеты ЦУМ и Диор, так мне вас жаль. Нас это не задевает: они спокойно ходят в Заре и кайфуют от этого, но и дорогие вещи у них есть и будут. Потому что мы можем себе это позволить! И я иногда себе не куплю, а им куплю».

Вот и в отпуск Ксения поехала на школьных каникулах и успела пожаловаться на очень высокие цены на Мальдивы в новом 2022-м году. Но ради отдыха детей Бородина не пожалела денег. Бородина прилично тратит не только на развлечения наследниц. Старшая дочь Бородиной учится в частной гимназии, младшая посещает там же детсад – это 800 тыс. руб. за ребенка в год.

34-летняя певица Полина Гагарина с детьми и коллегами отдыхает на Мальдивах. Перелет бизнес-классом по маршруту «туда-обратно» стоит почти миллион рублей, а неделя самого отдыха в два раза больше. Поэтому и упрекают поклонники в инстаграме Гагариной за такие траты. Видимо не знают, что по данным Forbes за год эта звезда зарабатывает $6 млн. (445 млн. руб.). Люди пишут под красивыми фото с отдыха Полины: «Дома то вам не сидится»; «Опять устала? Отдыхайте скромно, не дразните людей, только и знает, что отдыхает, прям шахтер»; «Каждый год на Мальдивы, не надоело?»; «Сидите там и работайте!»; «Никак не на отдыхается!» Гагарина хейтерам не отвечает, но за нее заступаются другие поклонники. По их версии у Гагариной здесь будет выступление для отдыхающих, а значит скидка за проживание.

Ида Галич купила вторую квартиру в Москве.

Ида Галич купила вторую квартиру в Москве.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

31-летняя телеведущая и блогер Ида Галич сделала на Новый год себе королевский подарок – купила квартиру на Новом Арбате. Это вторая квартира Иды в Москве, кроме того, у нее есть загородный дом, где она живет с сыном и родителями. Галич похвасталась покупкой и записала обращение к самой себе: «Пусть твоя новая уютная квартирка в самом сердце Москвы напоминает тебе, какая ты умничка. Здесь не будет старых воспоминаний. Будет бар, красивые бокалы и кабинет, куда ты поставишь свои кубки КВН, повесишь самые красивые обложки и разложишь все свои награды». Трешка площадью 125 кв м в этих домах стоит 75 млн. руб. Стоит отметить, что Галич реже других вызывает зависть. Но есть и такие отклики на покупку квартиры Галич: «Не забывайте, что кто-то рядом пашет побольше вашего и не может купить продукты своей семье вдоволь!»

У Дани Милохина огромная армия поклонников и критиков.

У Дани Милохина огромная армия поклонников и критиков.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

20-летний поющий блогер и звезда «Ледникового периода» Даня Милохин разделил публику на две части: у него огромная армия поклонников и критиков. За последние две недели он успел спеть на «Вечернем Урганте» с Ильей Лагутенко – раскритиковали за то, что Даня пел под фанеру. Отдохнуть в Дубае – в этом случае хейтеры интересовались почему эти два миллиона рублей парень потратил на отпуск, а не на благотворительность. Вернулся и снял ролик о том, как роняет на улице стаканы с кофе - упрекнули за варварское отношение к продуктам. Милохин на критику никак не реагирует, так как для блогеров каждая новая провокация гарантирует рейтинги их роликам в Тик Токе и прочий коммерческий интерес.

Малафеев и Бузова вместе снимались в шоу «Звезды в Африке».

Малафеев и Бузова вместе снимались в шоу «Звезды в Африке».

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

42-летний экс-футболист Вячеслав Малафеев на горнолыжном курорте в Куршевеле отдыхает с детьми. В одном из местных ресторанчиков он оказался в одной компании с телеведущей Ольгой Бузовой. 35-летняя артистка отдыхает в Куршевеле и встреча с Малафеевым дружеская – вместе снимались в шоу «Звезды в Африке». Вячеслав разместил фото с Бузовой в инстаграме – снимок стал самым обсуждаемым на каникулах. А случилось это из-за того, что Малафеев намудрил с фильтрами и светом на фото. Бузова даже сама пришла в комментарии: «Классный фотошоп. Слава, мне еще замуж выходить!» А народ как обычно возмущался другим: «Интересно получается – «избранным» значит можно по Европам мотаться?»; «Для элиты ничего не поменялось – разъезжают по курортам». Кстати, отдых в Куршевеле в этом году в два раза дешевле, чем при вип-размещении на Мальдивах.

Шоу-бизнесЗвезды: деньги