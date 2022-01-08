У норвежской армии закончились трусы и носки из-за коронавируса

Неожиданный конфуз приключился недавно с вооруженными силами Норвегии. Фото: Shutterstock

Неожиданный конфуз приключился недавно с вооруженными силами Норвегии. Как пишет издание NRK, в армии возник дефицит нижнего белья!

Отныне все норвежские призывники теперь должны будут возвращать тыловикам свои трусы, носки и, конечно же, бюстгальтеры после окончания военной службы. Если раньше "дембеля" уходили из казарм с нижним бельем, которое им выдали за время службы в армии, то теперь "халява" закончилась.

Причиной столь разительных перемен стала пандемия коронавируса, которая замедлила поставки товаров по всему миру, в том числе и одежды. В результате в Норвегии возник дефицит столь важных предметов гардероба военнослужащих.

- Решение повторно использовать эту часть комплекта поможет нам сэкономить, ведь у нас его слишком мало на складе,— пояснил представитель тыловиков Ханс Мейзингсет. Он же заверил, что "все сданное предыдущим пользователем белье чистится, проходит стирку и тщательно проверяется"

Однако не все оказались в восторге от инициативы командования.

- Острая нехватка снаряжения и одежды потенциально может повлиять на оперативную готовность и, в худшем случае, на безопасность солдат, - заявила Эйрик Шёхелле Эйксунд, занимающаяся тыловыми вопросами. Речь идет о том, что многим новобранцам может не хватить теплых носков и белья из-за отсутствия нужных размером, что в холодных условиях Норвегии может оказаться фатальным для боеготовности. А представьте солдата с дырявым носком: как такой сможет остановить "русскую угрозу" и защитить НАТО?