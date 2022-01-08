Израиль открывается для вакцинированных «Спутником» российских туристов: правила въезда, подробности и цены

С 9 января российские туристы с сертификатами о вакцинации «Спутник V» смогут прилетать в Израиль Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 9 января российские туристы с сертификатами о вакцинации «Спутник V» смогут прилетать в Израиль, сообщает посольство РФ в Тель-Авиве. Собственно, российская вакцина была признана Израилем давно. И открыть границы для наших отпускников планировалось еще с 1 декабря. Но тогда помешал омикрон. Из-за нового штамма власти Израиля вообще закрыли страну для въезда иностранцев - для всех, не только россиян.

В начале января решили пускать путешественников, привитых признанными ВОЗ вакцинами («Пфайзер», «Модерна», «АстраЗенека», «Синовак», «Синофарм», вакциной Индийского института сыворотки и «Джонсон и Джонсон») из стран «с низким риском распространения коронавируса». С 9 января в список желанных гостей попадают и граждане РФ с сертификатами о вакцинации «Спутником V». Израильский Минздрав включил «Спутник» в число вакцин, позволяющих въезд на Святую землю.

- Признательны израильской стороне за усилия по обеспечению условий для возобновления поездок привитых российской вакциной «Спутник V» граждан в Израиль с туристическими и паломническими целями, - подчеркивают дипломаты посольства РФ в Израиле.

Но тут же предупреждают: есть «технические нюансы». которые могут осложнить въезд и пребывание российских граждан на территории Израиля, и они потребуют «дополнительных консультаций по линии профильных ведомств наших стран». Эти нюансы касаются проверки подлинности российских сертификатов о вакцинации, процедуры прохождения серологических тестов и самоизоляции в ожидании результатов анализа, а также возможности въезда в Израиль для детей, для тех, кто сделал прививку другими российскими вакцинами или переболел коронавирусом.

Вот что известно на данный момент об условиях въезда в Израиль для российских туристов - по официальной информации Министерства здравоохранения Израиля.

ТРЕБОВАНИЯ К СЕРТИФИКАТУ О ВАКЦИНАЦИИ

Должны быть сделаны две дозы вакцины (единственное исключение - однокомпонентная «Джонсон и Джонсон». То есть «Спутник Лайт» не подойдет).

Вторая доза - не менее чем за 14 дней до даты въезда и не более чем за 180 дней до выезда из Израиля. Второй момент важен, так как в России сертификаты о вакцинации действуют год. Для поездки на Святаю Землю - полгода.

ПУСТЯТ ЛИ ТЕХ, КТО ПЕРЕБОЛЕЛ КОРОНАВИРУСОМ

Должны быть выполнены два условия.

У пассажира есть «поддающийся электронной проверке» положительный результат ПЦР-теста, полученный не менее чем за 11 дней до даты въезда и не более чем за 190 дней на дату выезда из Израиля.

Получена хотя бы одна доза вакцины, одобренной ВОЗ.

Получается, что переболевшие и пока не сделавшие прививку не могут рассчитывать на путешествие в Израиль, сколько бы у них не было антител. Подходит ли одна доза «Спутника», израильский Минздрав не уточняет.

КАКИЕ АНАЛИЗЫ НАДО СДАТЬ

Три ПЦР-теста и один серологический тест на антитела к коронавирус.

Первый ПЦР-тест сдают до вылета, не ранее чем за 72 часа до рейса. Вместо него можно сдать экспресс-тест, у него срок годности 24 часа. Обязательно в лаборатории, аптечные экспресс-тесты для самостоятельного тестирования не подходят.

Переболевшие коронавирусом (см. выше) освобождены от этого ПЦР-теста.

Второй ПЦР обязателен для всех, его сдают сразу после прилета в аэропорту. Анализ платный, стоит 80 шекелей (около 1950 рублей), если оплатить заранее, вместе с заполнением декларации о въезде (см. ниже) и 100 - 115 шекелей (2450 - 2800 рублей) при оплате на месте.

Серологический тест на антитела также сдают в аэропорту. Причём он нужен только тем, кто привит «Спутником», с одобренными ВОЗ вакцинами - нет.

«Если результат серологического теста положительный (антитела есть), вы получите зеленый паспорт сроком на месяц и должны будете пребывать в укороченном карантине до получения отрицательного результата ПЦР-теста сданного на 3-й день после прибытия в Израиль (день прибытия считается первым карантинным днём), - объясняют в Минздраве Израиля. - Если же результат серологического теста отрицательный (антител нет)- вам придется пройти полный карантин. Но вам разрешат вернуться в страну, из которой вы приехали, если вы получите отрицательный результат ПЦР теста».

Проще говоря: если вдруг окажется, что после вакцинации антител почему-то нет, отпуск в Израиле - насмарку. Придётся сидеть в карантине 14 дней или менять билеты и лететь домой.

КАКИЕ ЕЩЁ НУЖНЫ ДОКУМЕНТЫ

Онлайн-декларация для въезда в Израиль, ее надо заполнить до вылета, но не ранее чем за 48 часов. К декларации нужно прикрепить сертификат о вакцинации или документ, подтверждающий выздоровление от COVID-19. После заполненная пассажиры получают так называемый «зелёный пропуск» для посадки на рейс.

ЧТО С АВИАБИЛЕТАМИ И ЦЕНАМИ

Авиасообщение между Россией и Израилем возобновлено, летают «Аэрофлот» S7, El Al. Билеты туда - обратно на вторую половину января стоят от 21 - 23 тысяч рублей.