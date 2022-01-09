Сценарист сериала «Марш Турецкого» умер в новогоднюю ночь в Москве

Последние годы у Леонида Казакова были проблемы со здоровьем. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сегодня стало известно о скоропостижной смерти сценариста и кинооператора Леонида Вячеславовича Казакова. Творец ушел из жизни на 68-м году. Леонид Вячеславович умер у себя дома, в одной из квартир в столичном районе Черемушки. Трагедия случилась еще в ночь на 1 января, однако известно об этом стало только сейчас.

«Утром 1 января в полицию поступило сообщение о скоропостижной смерти 67-летнего Леонида Казакова. Мужчина скончался у себя дома, в квартире на улице Цюрупы в Москве. Тело Леонида Вячеславовича было направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая установит точные причины смерти мужчины», - сообщил KP.RU источник в правоохранительных органах.

Друг Леонида Казакова, актер и режиссер Александр Бурцев, в разговоре с KP.RU рассказал, что последние годы у Леонида Вячеславовича были проблемы со здоровьем. Мужчины подружились еще на втором курсе ВГИКа и поддерживали общение всю жизнь. Вместе работали над созданием таких фильмов как «Время Икс» и «Полнолуние».

Леонид Казаков - советский и российский сценарист и кинооператор. Принимал участие в создании знаменитого российского сериала «Марш Турецкого». Леонид Вячеславович был главным оператором картины, а также писал сценарии для эпизодов в двух сезонах сериала. Так же он писал сценарий для российских фильмов «Ирония удачи» и «Юкка». Принимал участие в создании таких сериалов как «Земской доктор», «Сильная слабая женщина», «Сивый мерин», «Девочка моя», «Тайна Лебединого озера» и «Моя граница». В 2011 году Леонид Казаков стал лауреатом премии за лучшие телевизионные сериалы «Золотой носорог».