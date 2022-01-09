В США арестовали мошенника, несколько лет державшегося в страхе современных писателей

Среди жертв мошенника - не только начинающие, но и маститые писатели. Фото: EAST NEWS

Агенты ФБР США арестовали гражданина Италии, 29-летнего Филиппо Бернардини. Его обвиняют в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах. Бернардини грозит до 22 лет тюремного заключения.

Филиппо Бернардини – теперь уже бывший сотрудник одного из самых известных в мире книжных издательств - британского Simon & Schuster.

Начиная с 2016 года, используя фиктивные адреса электронной почты престижных издательств, он обращался к самым разным авторам, представляясь редактором, и просил их отправить ему какое-нибудь неопубликованное произведение для последующей печати.

Среди жертв мошенника - не только начинающие, но и маститые писатели: норвежский автор детективов, обладатель нескольких литературных премий Ю Несбе, американка Синтия Д'Апри Суинпи, чей роман «Гнездо» более полугода был в числе бестселлеров New York Times.

Бернардини также пытался достать неопубликованную копию нового романа писательницы Маргарет Этвуд «Заветы», являющуюся одним из судей комитета, присуждающего Букеровскую премию.

Пока остается загадкой, что Бернардини делал с полученными рукописями и черновиками произведений. Сами перепуганные авторы, с которыми после получения романов и повестей Бернардини прерывал связь, отрицают факт шантажа и уплаты выкупа. К тому же ни одно из похищенных произведений так и не появилось в открытом доступе.

В ФБР предполагают, что преступник мог заключать сделки с кинокомпаниями и продавать им рукописи для дальнейшей переделки и экранизации.