Российские десантники обеспечивают безопасность жизненно-важных объектов Казахстана

Переброска подразделений российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан идет круглосуточно. Фото: стоп-кадр видео МО РФ

Подразделения Воздушно-десантных войск из состава российского миротворческого контингента миротворческих сил ОДКБ, переброшенные в Республику Казахстан, совершают марши в составе колонн в районы выполнения задач по охране жизненно важных объектов и объектов социальной инфраструктуры. На кадрах поступивших из Минобороны России можно увидеть, что передвижение происходит глубокой ночью на бронемашинах. При этом бойцы экипированы всем современным вооружением и используют системы ночного видения.

- Подразделения из состава российского миротворческого контингента, ранее прибывшие на территорию Республики Казахстан, приступили к выполнению поставленных задач по охране жизненно важных объектов, аэродромов, ключевых объектов социальной инфраструктуры. После уяснения обстановки военнослужащие российского контингента миротворческих сил ОДКБ приступили к выполнению задач, - сообщили в Минобороны России.

Официальные ведомства Казахстана сообщают, что участникам беспорядков не удалось нанести значительного ущерба иностранным инвестициям.

- Вложенные в Казахстан иностранные инвестиции, как США и России, так и других стран, надежно защищены, - заявил посол Казахстана в Москве Ермек Кошербаев.

Также стало известно, что именно Нурсултан Назарбаев принял решение передать пост главы Совбеза Казахстана президенту Касым-Жомарту Токаеву для оперативного реагирования в ходе беспорядков, так как "хорошо осознавал, что беспорядки и террор требовали оперативного, жесткого и бескомпромиссного ответа от руководства страны". Сам он находился в Нур-Султане и оказывал поддержку Токаеву. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера нации Айдос Укибай.

Напомним, в соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января 2022 г., в Республику Казахстан на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки направлены Коллективные миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности.

В их состав вошли подразделения вооруженных сил Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Армения, Республики Таджикистан и Киргизской Республики.

Созданная Минобороны России воздушная группировка из более 70-ти самолетов Ил-76 и 5-ти Ан-124 продолжает круглосуточно перебрасывать подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан. От России в состав Коллективных миротворческих сил ОДКБ вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск (ВДВ).