Запрет на экспорт в Россию холодильников, смартфонов, стиральных машин: американцы грозят новыми страшными санкциями

Одна из «самых страшных кар» США - оставить Россию без электроники американского производства или дизайна. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ужасами санкций американцы стращали нас весь прошлый год. И было бы странно, если бы 2022-й не начался с привычного обещания США разодрать нашу экономику в клочья.

Обычно подобные угрозы появляются в прессе перед сложными международными переговорами и на журналистском жаргоне именуются артподготовкой. Дескать, пускай оппоненты будут уступчивее, а иначе... Так случилось и в этот раз: вестником экономического Апокалипсиса выступила газета New York Times. Накануне переговоров России и США по вопросам безопасности (они намечены на 10 января) газета разразилась статьей с перечнем санкций, которые «обсуждают американские чиновники». Эти ограничения вступят в силу «через несколько часов после нападения России на Украину».

Какими же земными и небесными карами, если верить NY Times, нам грозят американцы? Перечисляем «самые страшные» пункты.

Отключение крупных российских банков от международных платежных систем. Иными словами, запрет на переводы за рубеж и получение денег из-за границы.

Запрет на экспорт в Россию любых потребительских товаров, которые содержат электронику американского производства или дизайна. Он коснется смартфонов, компьютеров, холодильников, стиральных и посудомоечных машин, произведенных не только в США, но и в Европе, Южной Корее и других странах.

Санкции против нескольких отраслей промышленности, в том числе аэрокосмической и оружейной (подробности не уточняются, на наш запрос вашингтонский обком пока не ответил).

Практически ничего нового, кроме холодильников и стиральных машин, мы не увидели - все эти санкции обсуждаются уже давно.

- Отключение крупнейших финансовых учреждений России от международных банковских/платежных систем - это старая тема. Что будет, ежели таковое произойдет? В принципе, ничего хорошего. Теоретически, сильный удар по экономике России и российскому бизнесу. Потребительская электроника - тоже неприятно: все станет намного дороже, да и выбор сократится. Можно долго обсуждать нюансы возможных санкций. Но, на мой взгляд, все это пока ритуальные танцы. Некое давление перед началом переговоров, - прокомментировал новую угрозу профессор высшей школы экономики Евгений Коган. И философски добавил: «Но время идет, и ход событий бывает неумолим...»

Действительно, с одной стороны, тут и говорить не о чем: нет нападения - нет и санкций. Это если рассуждать здраво. С другой стороны, слово «нападение» при сильном желании можно трактовать по-разному. Провокация на границе, логичный ответ – и, если очень хочется, горячие вашингтонские головы могут назвать это «нападением». А может, обойдутся и без провокаций.

- Повода для санкций нет и не будет. Но американцам повод может и не понадобиться - они его сами придумают, - еще в прошлом году предупреждала нас Наталья Мильчакова, заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари».

В любом случае, многое зависит от итогов грядущих переговоров по вопросам безопасности. Все эти танцы и прочие элементы артподготовки уже порядком надоели.

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