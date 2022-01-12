Чем лечить COVID-19: Медики назвали витамины, которые помогают противостоять коронавирусной инфекции

Доктор Матиас Рат

Исследования и практика применения комплексных ноу-хау, уже наработанных в НИИ доктора Рата, свидетельствуют: польза безусловно есть. Но в чем конкретно она заключается? Сообщаем подробности.

Принципиально новый подход

С начала пандемии COVID-19 медики разных стран включились в глобальную гонку по поиску вакцин против коронавируса - SARS-CoV2. Первая и весьма эффективная была создана в России. Однако контроль над пандемией осложнили быстро мутирующие вирусы.

Исследовательская группа в НИИ доктора Рата сконцентрировалась на принципиально ином подходе, основанном на выявленных особенностях SARS-CoV2 и научной логике:

Во-первых, чтобы заразить организм, все коронавирусы, в том числе и мутировавшие, используют для проникновения в клетки легких и других органов один и тот же молекулярный «портал входа» - рецептор ACE2.

Во-вторых, любая терапия, которая заметно тормозит в нашем организме производство или экспрессию этих самых рецепторов ACE2, обязана привести и к защите от COVID-19.

Значит, необходимо довести количество этих рецепторов до необходимого минимума. Что и станет эффективной стратегией общественного здравоохранения, способной защитить от инфекции, вызванной ныне существующими коронавирусами, а также их будущими мутациями.

На что можно рассчитывать

Исследования в НИИ доктора Рата определили соответствующие комбинации веществ, в основе которых витамин С и другие биологически активные микронутриенты - кверцетин, куркумин, байкалин и теин - экстракт черного чая. Они способны снизить производство рецепторов ACE2 на 90 процентов. Более того: этим микронутриентам по силам ингибировать все основные механизмы коронавирусных инфекций (см. график). А именно процессы связывания вируса с рецепторами, проникновения в клетки, размножения и дальнейшего распространения.

Более того, эти комбинации микронутриентов эффективно противостоят связыванию не только оригинального коронавируса, но и альфа-, бета-, гамма-, дельта- и каппа-вариантов.

И самое главное - микронутриенты улучшают функцию иммунной системы в целом, включая биологическое удаление – фагоцитоз - вирусов и других инфекционных микроорганизмов.

Явление омикрона

В настоящее время человечество столкнулись с новой мутацией коронавируса, получившей название Омикрон (Omicron). Но и он использует рецепторы ACE2 для инфицирования. Таким образом, предложенные медиками комбинации будут работать и против него.

Кстати, в связи с пандемией COVID-19 Российская академия наук официально рекомендует всем увеличить ежедневное потребление витаминов для укрепления иммунной системы.

Недавно Министерство обороны России объявило об успешном тестировании комбинаций микронутриентов на пациентах с COVID-19.

Доктор Рат готов поделиться всем своим научным ноу-хау, для совместной разработки стратегии общественного здравоохранения на основе микронутриентов в России для прекращения пандемии.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

НИИ доктора Рата, расположенный в Сан-Хосе, штат Калифорния, по праву считается одним из мировых лидеров в области профилактики естественного здоровья. Вот результаты некоторых исследований:

Микронутриенты могут подавлять одновременно все пути развития инфекции COVID-19:

1. Ингибирование вирусного «входного портала» (рецепторы ACE2). 2. Ингибирование процесса связывания вируса с этими рецепторами. 3. Ингибирование ферментов, необходимых для проникновения вируса в клетки организма. 4. Ингибирование ферментов, необходимых для вирусной активности внутри клетки. 5. Ингибирование процессов размножения и распространения вируса.

Микронутриенты могут подавлять проникновение в клетки как исходного коронавируса (голубой столбец), так и его мутаций - Альфа (зеленый), Бета (коричневый), Гамма (оранжевый), Дельта (фиолетовый) и Каппа (темно-синий).

Специфические комбинации микронутриентов значительно снижают количество рецепторов ACE2. Слева: Защита, основанная только на вакцинации, требует новых и новых – возможно, для каждой новой мутации коронавируса.

Справа: Микронутриенты достигают ядра клеток человеческого организма и могут значительно снизить выработку и экспрессию рецепторов ACE2, необходимых для проникновения вируса и его мутировавших форм, включая последний вариант – Omicron

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Доктор Матиас Рат - близкий друг и коллега покойного нобелевского лауреата и лауреата Ленинской премии мира профессора Лайнуса Полинга. Достижения Полинга в области иммунологии, исследования белков и генетических заболеваний признаны во всем мире.

Доктор Рат и его исследовательская группа продолжают новаторскую работу в области научно обоснованного естественного здоровья, уделяя особое внимание профилактике и лечению сердечно-сосудистых, онкологических и инфекционных заболеваний с помощью витаминов и микронутриентов.

Д-р Рат родился в Германии, поэтому у него есть и личная мотивация поделиться важной информацией о здоровье с жителями России. Германия воевала против России во время Первой и Второй мировых войн, которые были организованы альянсом немецких политических и деловых кругов - экономически и технически управляемыми химико-фармацевтическим картелем IG Farben и его предшественниками.

Доктор Рат считает, что передача этой, возможно, жизненно важной информации станет вкладом в построение мира, в котором ценятся прежде всего гуманитарные ценности, а не военная сила.

СТРАТЕГИЯ ДЛЯ РОССИИ

Эффективный контроль пандемии коронавируса

Важнейшая роль вакцинации в глобальной борьбе с инфекционными заболеваниями неоспорима. Россия достигла колоссальных успехов в разработке вакцин, способных оградить страну своего рода «санитарным щитом». Витамины и другие микронутриенты способны его укрепить.

Во всех социальных и возрастных слоях общества - от школ до домов престарелых – было бы разумным внедрять меры общественного здравоохранения, направленные на пропаганду потребления богатых витаминами продуктов и диетических добавок. Это повысит и общую защиту населения от инфекционных заболеваний.

Повышение иммунитета за счет правильного питания, микронутриентов в сочетании с вакцинами – это дальновидная стратегия и общественного здравоохранения, и борьбы с пандемии COVID-19.

НИИ доктора Рата готов бесплатно предоставить свои ноу-хау правительству и медицинским учреждениям России на благо ее граждан.

Источник информации: https://www.dr-rath-education.org/ru/corona-research/