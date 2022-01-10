Подарок новогодний, никуда не годный: каждый пятый из россиян остался недоволен презентами

Самыми нелюбимыми новогодними подарками у россиян стали сладости и чайные наборы Фото: Shutterstock

Какая гадость этот ваш новогодний подарок! Конечно, вслух такого никто не сказал. Но подумали. Причем многие. Если быть точным, то 19% россиян остались недовольны презентами, которые им вручили на Новый год. Это выяснили аналитики портала SuperJob, опросив 1600 взрослых жителей страны из разных регионов.

Заодно социологи узнали, что именно так не понравилось одариваемым. В ТОП-3 самых нелюбимых презентов попали сладости, чайные наборы и одежда с новогодней символикой (пижамы, свитеры и т. д.).

И что теперь делать со всем этим добром? «Оставлю себе, вдруг пригодится», - запасливо ответил каждый третий из россиян, получивших бесполезные подарки. Передаривать ненужные презенты планируют 22%. И лишь 6% опрошенных практично склоняются к продаже всех этих сервизов да свитеров.

В результате легким движением руки бесполезный презент превращается... в необходимый! Ведь по данным того же опроса, самым нужным и полезным подарком были и остаются деньги.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Довольны ли вы подарками, полученными на Новый год?

Однозначно! - 48%

Сойдет - 33%

Не очень - 11%

Однозначно нет - 8%

Как вы поступите с подарками, которые вам не понравились?

Оставлю себе - 37%

Передарю - 22%

Отдам на благотворительность - 6%

Продам, отнесу в комиссионку и т. д. - 6%

Выброшу - 2%

Затрудняюсь ответить - 27%

По данным SuperJob. Опрошено 1600 россиян старше 18 лет.