От Адыгеи до Калининграда: школьники 5-9 классов смогут бесплатно путешествовать по России

Школьная экскурсия у здания Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Правительство запускает экспериментальную туристическую программу для российских школьников. По ней уже с весны учащиеся смогут совершать небольшие бесплатные путешествия по России для знакомства с родным краем. Об этом рассказал премьер Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями в понедельник.

Программа познавательного туризма рассчитана на школьников 5-9 классов.

- Мы рассчитываем, что в этом году более 100 тысяч учащихся смогут отправиться в поездки с одной или даже несколькими ночевками, с интересными экскурсионным программами и проживанием в комфортных условиях, - рассказал Мишустин.

В программе пока участвуют 18 регионов, которые подали заявки в Ростуризм. Среди них Адыгея, Башкирия, Ставропольский край, Вологодская, Калининградская, Курская, Новгородская, Сахалинская, Челябинская и Ярославская области.

Предполагается, что постепенно к программе будут присоединяться и другие регионы.

- Граждане смогут самостоятельно выбрать туристический маршрут, включая экскурсии, гостиницы для размещения ребят. Это будет касаться тех услуг, которые будут включены регионами в реестр. Продолжительность поездки - не менее 24 часов, то есть минимум одна ночевка для комфорта детей при переездах, - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

В этом году правительство выделит на реализацию программы 500 млн. руб, а до 2024 года - 3,5 млрд рублей. Стоимость поездки на каждого учащегося за счет бюджетов всех уровней составит не менее 7 тыс. рублей, из которых 5 тыс. будут гарантированно выделяться из федерального бюджета.

- Нельзя забывать об обеспечении безопасности детей, в том числе, о соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований, - отметил Мишустин.

Премьер также напомнил, что с этого года расширяются возможности применения «Пушкинской карты». Напомним, этой картой молодые люди от 14 до 22 лет могут оплачивать походы в театры, музеи, на различные культурные мероприятия по всей стране. С 1 января номинал карты увеличен с 3 до 5 тысяч рублей в год, а с 1 февраля карту станут принимать в кинотеатрах при покупке билетов на российские фильмы, созданные при поддержке Минкультуры и Фонда кино. На эти цели в течение года можно потратить до 2 тысяч рублей.

- Программа стала очень востребованной. Всего за четыре месяца в ней приняли участие около 3 млн 700 тыс. человек, было куплено билетов более чем на 2 млрд рублей, - сказал Мишустин.

На совещании также обсудили разработанную правительством концепцию развития детско-юношеского спорта. Ее реализация пройдет в два этапа, первый из которых включает более 40 мероприятий на ближайшие три года. Как рассказал Дмитрий Чернышенко, стоит задача, чтобы к 2030 году не менее 90% детей в России систематически занимались спортом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Цены на путешествия во второй половине января упадут на 30-40%

А вот в феврале ценник снова пойдет вверх, так что пара недель после каникул - самое экономное время для отдыха (подробнее)

Россиянам рассказали, когда ЕС откроет границы для туристов

В Европейской комиссии по туризму рассказали, что надеются встретить российских туристов весной 2022 года (подробнее)