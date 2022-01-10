Россиянам рассказали, когда ЕС откроет границы для туристов

В Евросоюзе надеются встретить российских туристов весной 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Европейской комиссии по туризму (ЕТС) заявили, что надеются на полноценное открытие границ Европейского союза для россиян весной 2022 года. При этом отмечается, что многое будет зависеть от решения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по российскому "Спутнику V".

"Несмотря на положительную динамику, риск ограничений на поездки сохраняется из-за "Омикрона". Хотя в настоящее время в ЕС наблюдается самый высокий уровень вакцинации в мире. В свое время решения правительств стран ЕС прошлым летом показали, что при улучшении эпидемиологической ситуации ограничения на поездки сразу же снимаются, так как туристы могут путешествовать безопасно", - заявил "Известиям" исполнительный директор ЕТС Эдуардо Сантандер.

Специалист также отметил, безопасные путешествия уже стали возможными и выразил надежду, что к весне 2022 года российским туристам все-таки разрешат беспрепятственно посещать Европу.

"Принимая во внимание рост масштабов вакцинации во всем мире, мы также предлагали отменить с 1 марта систему списков стран по уровню эпидемиологической опасности", - рассказали изданию в пресс-службе Еврокомиссии.

Директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге также заявлял о скором признании вакцины.

"Подача данных ожидается к концу декабря 2021 года, и я надеюсь, что вскоре после этого процесс будет завершен", - сообщил Клюге.

Ранее в МИД России прокомментировали процесс признания ВОЗ вакцины "Спутник V". Замглавы МИД Александр Панкин заявил, что Москва видит обнадёживающие сигналы в вопросе признания российской вакцины, передает RT.