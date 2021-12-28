Цены на путешествия во второй половине января упадут на 30-40% Фото: Олег ЗОЛОТО

В новогодние каникулы цены на отдых традиционно взлетают вверх, но во второй половине января они начнут падать. Такой прогноз дают представители туриндустрии.

Разницу особенно почувствуют те, кто выбирает дорогие направления вроде Доминиканы и Мексики. Если отдых на двоих в новогодние каникулы здесь обходился в 300 тысяч рублей, то к концу месяца путевку можно будет приобрести за 200 тысяч.

Аналогичная ценовая политика будет по самым излюбленным направлениям россиян - Египту и Турции. Сейчас ценник на данные курорты достигает 140-150 тысяч рублей на двоих, после праздников он упадет до 90 тысяч рублей.

Эксперты советуют не упускать момент и забронировать поездки, так как в феврале снова начнется пересмотр ценника в сторону увеличения.

- После новогодних праздников произойдет значительное снижение цен на отдых — на 30–40%, - комментирует «Известиям» гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

Цены снизятся не только на заграничный отдых, но и на туры внутри страны. Примерно на те же 40% подешевеют горнолыжные курорты в Красной Поляне.

- Дешевле путешествовать будет сразу после новогодних праздников, - подтвердили в пресс-службе туроператора TUI Россия.

В пресс-службе туроператора Tez Tour также отметили, что в сравнении с новогодними заездами стоимость отдыха в конце января — начале февраля ниже практически в два раза.

Что касается отдыха в новогоднюю ночь, то дороже всего оказалась Шри-Ланка: перелет туда из Москвы обойдется в сумму от 65 тысяч рублей. Самые дешевые билеты — в Турцию, туда можно полететь за 19 тысяч рублей и больше, сообщает телеканал "360".

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