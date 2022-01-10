40% россиян провели новогодние каникулы дома перед телевизором

Почти половина россиян признались, что провели все каникулы дома Фото: Влад КОМЯКОВ

Новогодние каникулы подошли к концу. Кто-то за эту праздничную неделю успел повидаться с родными и друзьями, кто-то занялся домашними делами, кто-то выбрался на природу, однако почти половина россиян признались, что провели все каникулы дома перед телевизором. Об этом свидетельствуют результаты опроса сайта KP.RU.

Мы задали вопрос «Как вы провели новогодние праздники?» и узнали, чем на каникулах занимались россияне.

40% респондентов заявили, что ничего в праздники не делали, а просто отдыхали, смотрели новогодние программы, любимые фильмы, и вообще редко отходили от телевизора.

Еще четверть опрошенных рассказали, что в праздники успели навестить всех своих родных и повидаться с друзьями.

15% россиян отметили, что им в Новый год пришлось работать, и если трудиться нужно не все десять дней, то, по крайней мере, несколько раз дружество им все-таки назначили.

«Первые пять дней была на даче, потом пришлось работать», - рассказала одна из участниц опроса.

По 6% опрошенных признались, что ездили гулять, выбирались на природу или занимались домашними делами: делали ремонт и убирались.

Опрошенные рассказали, что делали в новогодние праздники

Еще по 3% участников опроса добавили, что смогли выбраться в отпуск или заняться активными видами спорта. Респонденты рассказали, что побывали в других городах и странах, а также покатались на лыжах, коньках и сноубордах.

1% опрошенных рассказали, что у них в праздник состоялась культурная программа: они побывали на спектаклях или концертах, посетили музеи, выставки, театры.

Еще 1% выбрали вариант «другое». К несчастью, чаще всего опрошенные этой категории рассказывали, что в праздники они болели.

«Лечился от ковида, хорошо, что из стационара перед новым годом выписали, долечивался дома», - пожаловался один из участников опроса.

«Проболели гриппом всей семьей. У нас это был самый худший Новый год», - добавила другая.

Опрос в социальных сетях провел сайт KP.RU. В исследовании приняли участие 7,6 тысячи человек.