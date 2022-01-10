Казань стала городом с самыми добрыми жителями

В Казани аж 40% горожан считают доброту и отзывчивость своими главными чертами Фото: Михаил ФРОЛОВ

Еще с советских времен любому ленинградцу было известно: если кто-то ломится в магазине в обход интеллигентной очереди, то сто процентов — это гость из «не резиновой».

С тех пор восприятие стереотипов мало изменилось — это показало недавнее исследование портала поиска высокооплачиваемой работы SuperJob.

Жителей российских мегаполисов попросили назвать 3 основные черты типичного жителя своего города. И получилось, как в старые добрые времена. Москвичи на первое место поставили энергичность, чуть меньше голосов набрала спешка - практически то же самое, но в неодобрительном смысле. Ну а более трети питерцев считают жителей своего города людьми вежливыми и тактичными. Какие еще жители «северной столицы» - культурные и отзывчивые, свидетельствует опрос. Каждый десятый москвич тоже считает соседей по толкотне в метро людьми вежливыми, но столько же — суетливыми и равнодушными. В общем, в Москве — самый большой разброс мнений о самих себе.

Социологи узнали, что думают жители российских городов о себе и своих земляках Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

А если кто-то кинет клич: «Отзовитесь, люди добрые!», то самый громкий отклик придет из Казани. Там аж 40% горожан считают доброту и отзывчивость своими главными чертами. Это качество на первое место поставили и жители Краснодара, Омска, Нижнего Новгорода, Красноярска и других городов, но там процент тех, кто выделил именно эту черту, поменьше. А в целом опрос подтвердил и это расхожее мнение: чем дальше от столиц, тем народ добрее.