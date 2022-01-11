Кристина Асмус не смогла улететь в Россию из-за того, что ее не пустили на самолет

Кристина Асмус. Фото: Инстаграм.

Кристина Асмус провела новогодние каникулы вместе с сестрой и дочкой Настей в Дубае. В Инстаграме актриса рассказала об очередном приключении, которое ей пришлось пережить по возвращении на родину. Звезда экрана призналась, что не смогла вернуться в Москву из Эмиратов из-за большого количества багажа. В подтверждение Кристина опубликовала на своей странице снимок в окружении целых девяти чемоданов.

Асмус сообщила, что накануне вылета так долго паковала багаж, что в итоге опоздала на рейс.

- Несколько чемоданов мы купили в Дубае, куда положили все наши подарки и покупки. Ну, естественно, мы со сборами опоздали на самолёт. Мы-то были зарегистрированы онлайн, но вот чемоданы не успели зарегистрировать. А без них лететь нетушки, мало ли чего, - рассказала Асмус.

В итоге актрисе пришлось менять билет до Москвы и заново бронировать отель, чтобы провести в Дубае еще сутки до вылета. Но на этом ее злоключения не закончились. Актриса снова умудрилась слишком поздно приехать в аэропорт, так что едва не опоздала и на новый рейс. Кристина в сторис показала видеоролик, в котором они с дочкой мчатся по аэропорту в поисках своего выхода.

Кристина опубликовала на своей странице снимок в окружении целых девяти чемоданов. Фото: Инстаграм.

Во время отпуска актриса помянула добрым словом своего бывшего мужа Гарика Харламова, а заодно ненароком сообщила, какую часть имущества отсудила у него после развода. Кристина опубликовала видео с местным хот-догом, в котором рассказала, что сосиска ее мужа Гарика Харламова гораздо вкуснее. Так актриса прорекламировала сеть закусочных, которые недавно открыл резидент «Comedy Club».

- Самая дорогая реклама в моём Инстаграме. За 50% совместно нажитого, - пошутила звезда фильма "Текст".

Ранее Кристина призналась, что за последнее время она переменила свое отношение к бывшему мужу. Асмус решила вспомнить прошедший 2021 год, посвятив отдельный пост всем дорогим для нее людям, в том числе и бывшему мужу. Актриса поблагодарила экс-супруга за поддержку. Несмотря на все проблемы, они смогли сохранить мирные отношения ради дочки.

- Гарик Харламов - ты очень растешь. Открылся для меня недавно совсем с неожиданных сторон. Я рада, что сейчас у нас все так! – написала Кристина в Инстаграме, завершив подпись смайликом в форме сердца.