Спортивная толерантность: в США тренера команды заставили извиняться за победу

Тренера заставили извиняться за отсутствие жалости к побежденным. Фото: Shutterstock

Тренера женской школьной команды по баскетболу из Коннектикута заставили извиниться за победу его воспитанниц. Более того, после игры наставника отстранили от работы с детьми.

Школьная команда по баскетболу под руководством 47-летнего тренера Джейсона Кирка с разгромным счетом одолела своих оппонентов – после игры на табло высветилось 92:4.

Однако праздновать победу тренеру не пришлось – напротив, он был вынужден извиняться за отсутствие жалости к побежденным.

Тренер не стал упорствовать и заявил, что пересмотрит свои методы, дабы больше не допускать подобных казусов.

– Я глубоко сожалею о своих тренерских решениях и искренне извиняюсь перед игроками, тренерами и родителями за то, как была сыграна игра. Я извлек уроки из этих тренерских ошибок и уже внес изменения в нашу систему, чтобы предотвратить любые будущие ошибки в спортивном мастерстве, – приводит CT Insider покаянную речь тренера.

Искреннее раскаяние Кирка не спасло – его временно отстранили от работы с командой.

Школа не осталась в стороне и тоже выразила глубочайшее сожаление по поводу результатов игры, заявив, что подобный счет «не соответствует ценностям и философии» учебного заведения.

В соцсетях развернулось бурное обсуждение инцидента: некоторые пользователи считают, что администрация школы, временно отстранившая Кирка от тренерской работы поступила абсолютно правильно. Другие же уверены, что спорт должен оставаться спортом, а побеждать должен сильнейший.

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