Туманные перспективы Холодильник.ру

Несмотря на положительные финансовые результаты по итогам 2021 года, компания не вошла в очередной рейтинг Forbes, новые конкуренты в лице Яндекс.Маркета, Сбера и Wildberries наступаю на пятки, а многомиллионное судебное разбирательство грозит подорвать финансовое состояние ретейлера.

В ночь на 31 декабря 2021 года в возрасте 51 года скончался основатель и владелец онлайн-ретейлера "Холодильник.ру" Валерий Ковалев, известный также как один из ведущих авторов русскоязычной «Википедии» писавший под псевдонимом NoFrost . Созданная Ковалевым компания ранее входила в десятку самых дорогих в Рунете. Однако, последние годы — это название часто было связано не только с продажей бытовой техники, но и рядом судебных разбирательств и скандалов. Мы попытались выяснить, какова дальнейшая судьба одного из крупнейших российских интернет-магазинов в связи со смертью основателя.

Сразу после смерти Ковалёва Совет директоров компании опубликовал официальное письмо, в котором указывалось, что организация работает в штатном режиме и продолжит стратегическое развитие, намеченное бывшим генеральным директором. Однако скупость официальной информации демонстрирует некоторое замешательство, существующее в руководстве компании. В подобной реакции нет ничего удивительного - ведь Ковалев был не только создателем, но и идейным вдохновителем "Холодильника". В одном из своих интервью он признавался, что является генератором выручки, потому что "сидит и придумывает, как продавать".

Именно этот вопрос - как и кто будет теперь продавать - становится на сегодняшний день ключевым как для самой организации, так и для потребителя.

Валерий Ковалев начал свой бизнес ещё в 90-е вместе с женой Светланой. Направление было выбрано благодаря случаю - неожиданно хорошо распродалась предложенная товарищем партия холодильников "Минск". Это быстро расставило приоритеты. А в 2003 году был запущен "Холодильник.ру", в котором ставка делалась на продажу крупной бытовой техники. Даже несмотря на то, что долгие годы магазин предоставлял доставку товаров только по Москве и Подмосковью, в двухтысячных годах оборот компании стремительно рос. Через десять лет после своего появления "Холодильник.ру" оценивался аналитиками как ведущий в своей нише онлайн-торговцев на российском рынке. По итогам 2014 года компания заняла девятую строчку в рейтинге самых дорогих российских интернет-компаний по версии Forbes.

Но именно в это время на пике развития интернет-торговли впервые появляется информация о намерениях Ковалева продать своё детище. Тогда сделка не состоялась, и владелец перенес все 100% акций на кипрский офшор Gelance Enterprises Ltd.

Информация о том, кто именно владеет этим офшором, а следовательно, и магазином «Холодильник.ру», как распределяется процентное соотношение акций, и по сей день довольно противоречива. С этого момента изначально одна из самых сильных компаний российского рынка бытовой техники замедляет свой рост и начинает обрастать множеством скандалов и различными слухами. В СМИ всё чаще появляются сообщения о судебных процессах с участием ООО "Эдил-импорт" - владельца интернет-магазина "Холодильник.ру".

А в апреле 2021 года по сообщению ТАСС в Окружной суд Никосии (Республика Кипр) поступает иск от UCF Invest Limited совместно с UCF Partners Limited в отношении "Эдил-Импорт" о взыскании ущерба в размере $100 млн. Комментируя ситуацию для ТАСС Валерий Ковалев ответил, что не получал такого иска и что "ни у "Холодильника.ру", ни у Gelance (кипрский владелец "Холодильника.ру") такого учредителя нет". Этой версии официальные представители компании придерживаются и сегодня. Генеральный директор ООО "Эдил-Импорт" и близкий друг Ковалева Дмитрий Фомичев утверждает, что никаких реальных оснований для иска не существует, а в пресс-службе "Холодильника" нам ответили, что в данный момент по этому вопросу нет никакой актуальной информации и говорить что-то пока слишком рано.

Однако совершенно ясно, что говорить об этом придется уже в самое ближайшее время. По ключевым результатам представленным "Холодильником" за 2020 год розничная выручка онлайн-гипермаркета увеличилась более чем на 30% и его общий оборот достиг 25 млрд руб. а валовая прибыль ретейлера выросла на 40%, составила 3,25 млрд руб.

Результаты, учитывая кризис, связанный с пандемией, вроде бы не плохие, но в случае окончательного проигрыша по иску в кипрском суде, он не даёт "Холодильнику" уверенности в завтрашнем дне. Возникает вопрос: не приведёт ли это к банкротству? Отвечая на вопрос редакции, Дмитрий Фомичев полностью отрицал такую возможность. По его словам, у компании нет вариантов проигрыша. Но раз уж иск подан, суд обязан рассмотреть, поэтому процесс идет.

Решение всех этих проблем требует больших временных и финансовых затрат. В интернете в последнее время появляется всё больше негативных отзывов о предоставляемом "Холодильником" сервисе. Согласно некоторым из них, представители организации даже предлагали авторам убрать негативные комментарии за деньги. В самой компании этого, разумеется, не признают и предлагают сравнить процентное соотношение положительных и отрицательных отзывов, а так же обратить внимание на рейтинг магазина на Яндекс-маркете, который действительно достаточно высокий. Но при этом в ежегодном отчёте, опубликованном агентством Data Insight "Интернет-торговля в России" за 2020 год компания "Холодильник.ру" занимает лишь 26 строчку, пропустив вперёд немало конкурентов, а в список Forbes за тот год компания не попадает вообще.

Всё это вызывает вопросы о будущем интернет-ретейлера, отвечать на которые придётся уже новому руководству. Как сообщил редакции президент компании "Холодильник.ру" Юрий Еременко, никаких конфликтов в руководстве на данный момент не существует. Все акции Ковалева перейдут по наследству его сыну, который не состоит в Совете директоров и по всей видимости не участвовал в бизнесе. Сама же компания, как сказано в официальном письме, будет и дальше реализовывать видение Валерия Ковалёва по стратегическому развитию. Надолго ли её хватит, покажет время.