«Новогодний марафон» с экспертами посмотрели больше 2 миллионов зрителей

Эксперты «Комсомолки» помогли зрителям подготовиться к новогодней ночи, подвести итоги уходящего года и настроиться на успех в 2022-м году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Чудесам всегда есть место, а подготовка к ним - лучший способ отвлечься от проблем и тревог, которые копились целый год. К тому же, более подходящего времени, чем Новый год, просто не придумаешь! В это время преображаются не только витрины магазинов и улицы городов по всему миру, но и наш внутренний мир.

По такому случаю «Комсомольская правда» запустила серию онлайн-лекций с экспертами, чтобы помочь россиянам проводить 2021-й год, привнести праздничный уют в дом к новогодней ночи и настроиться на успех в 2022-м году. В прямом эфире в социальной сети «Одноклассники» психологи, астрологи и блогеры отвечали на вопросы зрителей, попутно заряжая праздничным настроением.

И вы, наши зрители, это оценили! Каждую лекцию смотрели больше 350 тысяч человек, а в совокупности марафон посмотрели больше 2 миллионов зрителей! Многие советы экспертов не теряют актуальности даже после праздников, так что вспомним важные советы экспертов.

С психологом Ксенией Бекеновой мы обсуждали итоги года. Стоит ли их подводить и как это делать лучше, можно ли перехвалить себя и как не скатиться в излишнюю самокритичность.

О том, как задобрить символ наступившего года - Синего Водяного Тигра, нам рассказала астролог Татьяна Лукашевич. Спойлер - для этого не обязательно преображать квартиру в синее королевство.

А вот как украсить дом к празднику быстро и недорого рассказала блогер Василиса Щербина. По ее рекомендациям зрители не только узнали лучшие магазины, где стоит закупаться новогодними товарами, но и узнали секреты, как создать новогоднее настроение, даже если его нет.

Кто, как не автор курса «Спикер высшего пилотажа» Анна Львова, может поделиться секретом правильной формулировки желания, чтобы оно точно исполнилось? И речь здесь не столько о речевых оборотах, сколько о том, как преобразовать желания в цели и идти к ним.

Какой Новый год без главного персонажа - Дедушки Мороза? Но важен ли он детям в 21-м веке, как разговаривать о нём с самыми маленькими и что делать, если однажды ребенок скажет «Деда Мороза не существует»? На эти и многие другие вопросы отвечала психолог и руководитель проекта «Родительский университет» Азалия Зинатуллина.

А завершил наш марафон психолог Денис Долгов с темой, которая актуальна не только под Новый год, но и каждый день - как настроиться на успех. Кстати, в рамках лекции он, процитировав Далай-ламу, ответил на важный вопрос, которым задаются многие из нас - в чем смысл жизни?

Друзья! Спасибо вам за вашу активность! Мы обязательно вернемся к вам с другими, не менее интересными проектами!