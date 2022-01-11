Собянин: В течение 7-10 дней ожидаем рост заболеваемости «омикроном»

Премьер также поручил Минздраву вместе с регионами провести информационную кампанию, чтобы привлечь граждан к прохождению углубленной диспансеризации после перенесенного ковида. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

В ближайшие 7-10 дней ситуация с коронавирусом в Москве может ухудшиться. Это связано с распространением штамма «омикрон». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по коронавирусу во вторник.

- В Москве мы видим значительное количество заболевших «омикроном», и оно быстро нарастает, - заявил Собянин.

Столичный градоначальник заявил, что в течение 7-10 дней ситуация с коронавирусом в столице может стать более критической, чем была в предыдущие волны заболеваемости. Как рассказал Собянин, в больницах будут зарезервированы дополнительные койки.

- Будем готовиться. Будем надеемся на лучшее, но готовиться к любому развитию событий, - отметил Собянин.

По его словам, праздничные дни в Москве прошли спокойно, резкого роста заболеваемости коронавирусом не наблюдалось. Ежедневно госпитализировали 600-750 человек.

Глава Минздрава Михаил Мурашко опроверг данные о том, что при штамме «омикрон» болезнь протекает легче, чем при штамме «дельта». Мурашко отметил, что больше всего страдают непривитые пациенты старшего возраста. Чтобы защититься от коронавируса, Мурашко посоветовал вакцинироваться и ревакцинироваться. Самой эффективной вакциной при ревакцинакции глава Минздрава назвал «Спутник лайт». По словам Мурашко, именно «Спутник лайт» наиболее эффективен в случае «омикрон» штамма. Всего ревакцинацию уже прошли 11 млн. россиян.

Как рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, «омикрон» более заразен, чем штамм «дельта».

- С учетом того, что инкубационной период «омикрона» короче, чем у предшествующих штаммов, после инфицирования человек может быть заразным для окружающих уже буквально через сутки - двое, а симптомы заболевания наступят позже, на третьи-пятые сутки, - рассказала Попова.

По ее словам, лидерами по числу случаев завоза «омикрона» в Россию стали Великобритания, Объединенные Арабские Эмираты, Турция, ЮАР и Танзания.

- Завозные случаи мы регистрируем из 25 стран, - отметила Попова.

Всего случаи заболевания штаммом «омикрон» уже обнаружены в 13 регионах.

- Мы видим, что в мире ситуация стремительно ухудшается, в том числе в некоторых странах Америки, Азии, Европы, прежде всего, из-за распространения нового штамма. Важно быть готовыми к любому развитию событий, и дальше поддерживать повышенную готовность нашей системы здравоохранения, следить, чтобы были запасы лекарств, медицинских изделий, - отметил Михаил Мишустин.

Премьер также поручил Минздраву вместе с регионами провести информационную кампанию, чтобы привлечь граждан к прохождению углубленной диспансеризации после перенесенного ковида.