Барановская ответила на слухи о том, что она переспала с Лепсом

Юлия Барановская. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Новость о разводе Григория Лепса после 20 лет брака с танцовщицей Анной Шаплыковой стала шоком для поклонников певца. Ходили слухи, что артист не был верен своей супруге и позволял себе вольности на стороне. Певица Милена Дейнега прямо заявила, что брак Лепса рухнул из-за того, что он закрутил роман с телеведущей Юлией Барановской. Якобы его жена Анна узнала о том, что Григорий изменил ей с экс-супругой футболиста Аршавина. И именно это стало последней каплей.

- С Лепсом она разошлась из-за того, что он переспал с телеведущей Юлей Барановской, - заявила Дейнега.

Юлия Барановская молчать не стала и высказалась на тему своих предполагаемых отношений с 59-летним исполнителем. Телеведущая категорически опровергла домыслы о романе с певцом.

- Ну, пускай, звоните певице этой, ещё кому-то звоните, мне-то что звоните? — раздраженно сообщила Барановская порталу News.ru.

Брак Григория Лепса с Анной Шаплыковой, по слухам, рухнул из-за измены артиста. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Напомним, мировой суд Хамовнического района расторг брак Григория Лепса и Анны Шаплыковой 20 декабря. После того, как в СМИ попала новость о разводе Лепса, артист внезапно пропал. Он не явился на запланированный концерт, где должен был спеть дуэтом с Ларисой Долиной. Пошли слухи, что певец заливает стресс алкоголем, и после очередной порции спиртного его пришлось принудительно госпитализировать. Однако вскоре Григорий вышел на связь с поклонниками в соцсетях и сообщил, что у него случился гипертонический криз.

- У меня был гипертонический криз. Не очень такой сильный, но все-таки я решил лечь в больницу – я пролежал там один день, меня прокапали, все в порядке. Никаких вопросов по моему здоровью у врачей нет. С сердцем все в порядке, с сосудами — тоже. Такое просто бывает, человек срывается, – рассказал артист.

Переживая развод, Григорий сильно изменился внешне: всего за пару месяцев он похудел на 15 килограммов. Сказалось и то, что в новогодние праздники у него был очень плотный гастрольный график. Вечером 31 декабря Лепс давал концерт вместе со Светланой Лободой в Барвихе. По слухам, за выступление артисты получили гонорар от 15 до 20 миллионов рублей. А под Рождество Григорий улетел во Францию на фешенебельный горнолыжный курорт Куршевель, где в новогодние каникулы отдыхает немало состоятельных русских туристов. Музыкант дал концерт в рамках фестиваля Big Art Festival в ресторане-шале Cap Horn. Входной билет на выступление Лепса стоил 2 тысячи евро.

Со своей будущей женой Анной Шаплыковой Лепс познакомился в 2000 году в ресторане. Анна была танцовщицей, участницей коллектива Лаймы Вайкуле. Через два года Григорий и Анна поженились. У супругов родились трое детей: дочери Ева и Николь, а также сын Иван.