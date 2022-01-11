В Москве "Дед Мороз" в розовом платье напал с ножом на свечницу в храме

- Задержанный не смог назвать свое имя. Он находился в неадекватном состоянии

Жители района Измайлово вечером в понедельник, 10 января стали свидетелями целой череды странных поступков. Виновником переполоха стал местный житель: высокий бородатый мужчина одетый в женское розовое платье. Из-за густой длинной белой бороды и седых волос прохожие сразу прозвали его "Дедом Морозом". Впрочем, ничего сказочного в его поведении не было. Около часа странный бородач разгуливал по округе: говорил с котами и собаками, а потом раздобыв где-то нож загляну в местный храм.

В этот момент внутри находилась свечница. Женщина сразу заметила странного посетителя с ножом и сделала ему замечание по поводу внешнего вида. Это и вызвало агрессию со стороны "Деда Мороза".

- Мужчина напал на служащую храма, но она успела увернуться и вызвать полицию, - сообщил kp.ru собственный источник в правоохранительных органах.

Правда, допросить агрессивного мужчину не удалось.

- Задержанный не смог назвать свое имя. Он находился в неадекватном состоянии. С места происшествия он был госпитализирован в психиатрическую клинику, - сообщили «КП» в главке столичного МВД.

Сейчас по факту случившегося ведется проверка. Уже установлено, что 53-летний мужчина и ранее стоял на учете в специализированной психиатрической клинике.