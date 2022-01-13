Предсказание Ротшильдов на 2022-й год: что зашифровано в очередной пророческой обложке еженедельника The Economist

По давней традиции респектабельный британский еженедельник The Economist выдал зашифрованную обложку прогнозов на год грядущий

Издание называют рупором Ротшильдов, старейшего финансового клана планеты. А закодированные обложки - тайными посланиями глобальных хозяев денег «своим», что они якобы собираются делать в новом году с планетой и с нами (журнал читают представители деловых, политических, финансовых элит в разных частях света!). Поэтому, дескать, важно знать замыслы «мировой закулисы» и быть готовыми к сюрпризам.

Оюложка The Economist

Чье сердце под прицелом?

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В прошлые годы «шифровки» выходили в виде ребусов, коллажей, компьютерной матрицы, мистических карт Таро, голово-ломки на основе знаменитого кода да Винчи и даже знакомой всем таблицы для проверки зрения. Но там хотя бы была ясна форма.

На этот раз The Economist превзошел сам себя, изобразив на обложке то ли циферблат часов, разделенный на 8 секторов, то ли экран перископа атомной подлодки или окуляр оптического прицела. Конспирологи дружно вынесли приговор: планета под прицелом! Дескать, в новом году однозначно грядет большая война либо громкое убийство, которое потрясет мир. Объект покушения, ежу понятно, Си Цзиньпин или Джо Байден. То есть один из двух персонажей на обложке. А красная вакцина в шприце означает смерть в новом году всех привившихся от ковида.

Страшно, аж жуть!

8 спиц коловорота

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- Без паники, граждане! - успокаивает слабонервных эксперт «Комсомолки» Юрий Белоус, наш постоянный дешифровщик новогодних обложек The Economist. - Перед нами всего лишь стилизованное «колесо года».

- Впервые слышу про него, Юрий!

- Неудивительно. Оно широко известно в очень узких кругах. Так называется календарь западных неоязычников. Создан в 50-х годах прошлого века на основе восьми древних, дохристианских праздников кельтов, друидов, ариев, приуроченных к солнцестояниям. Отсюда восемь секторов в круге на обложке. Аналогичный календарь есть у славянских неоязычников - коловорот. Он тоже символизирует годовое движение Солнца. 8 солнечных лучей (спиц) в колесе коловорота - языческие славянские праздники, часть которых стали христианскими. Великдень (Юрьев день), Коляда (Святки), Купала (Ярилин день), Осенины (Таусень), Красная горка (Радоница), Сварожицы (Макошье), Праздник урожая (Спасы) и Громницы (Сретение).

Заторможенные ветряки

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Еще недавно Запад под флагом борьбы с глобальным потеплением делал ставку на модную «зеленую энергетику». Грянул бум инвестиций в экологически чистые технологии, возобновляемые источники энергии. Но эти источники оказались ненадежными, как и предсказывали трезвомыслящие эксперты. Бурный взлет мировой экономики в середине 2021 года привел к дефициту ископаемого топлива, на которое приходится 83% потребления первичной энергии. Ветряки, солнечные панели покрыть дефицит не могут. Резко выросли цены на нефть, уголь, газ. Индия и Китай столкнулись с отключением электроэнергии, Европа - с нехваткой газа. Налицо угроза роста глобальной инфляции выше 5%.

Пришлось политикам поворачивать время вспять. Китай и Индия увеличили добычу угля, Великобритания снова включила свои самые «грязные» электростанции. Когда же цена барреля достигла 80 долларов, «зеленый» Белый дом, главный противник углеводородов, призвал страны ОПЕК увеличить экспорт нефти и сам начал распечатывать стратегические запасы «черного золота».

Приходит конец эпохе идеализма в отношении «зеленой энергетики», констатирует The Economist. В 2022 году природный газ вернется в моду, произойдет глобальная реабилитация ядерной энергетики. Все это, разумеется, на руку России.

Не спешим ли ковид хоронить?

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- Не рано ли называть новый мир постковидным, Юрий? В конце года из Южной Африки нежданно нагрянул штамм «омикрон». Он распространяется гораздо быстрее «дельты». Вновь паника на биржах, закрытие границ. Из-за «омикрона» даже перенесли на неопределенный срок запланированный в январе Давосский экономический форум.

- «Пандемии не умирают - они исчезают. Вероятно, это случится и с COVID-19 в 2022 году, - дает оптимистичный прогноз The Economist. - Благодаря вакцинации, более эффективному лечению и коллективному иммунитету коронавирус к концу года перейдет в разряд обычных сезонных инфекций типа гриппа, простуды. Появятся новые вакцины, улучшенные методы диагностики и лечения противовирусными таблетками, коктейлями моноклональных антител…»

Но пандемия уже сильно изменила нашу жизнь. Удаленная работа стала обычным явлением. Заполняемость офисов сильно не вырастет. Почти на половине деловых поездок в мире, по-видимому, придется навсегда поставить крест.

«О дивный новый мир!»

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- Намекаешь, что начинается новая эпоха?

- Не я намекаю, а The Economist буквально кричит об этом своей пророческой обложкой.

Любопытная метаморфоза, кстати, произошла с ней. Раньше каждая «шифровка» посвящалась конкретному наступающему году. Вспомним обложку «Мир-2019». На ней четыре библейских Всадника Апокалипсиса - Чума, Война, Голод, Смерть. Над ними - опечаленная панда, символ Китая. Но главная загадка - смахивающий на доисторического ящера зверек, покрытый чешуей.

Зловещий смысл «шифровки» стал понятен после того, как весь мир узнал о неизвестной болезни, вспыхнувшей в Китае в декабре 2019 года, COVID-19. Из Поднебесной чума XXI века расползлась по всей планете, неся смерть. Ученые тогда выдвинули версию, что опасный недуг перекинулся от летучих мышей к человеку через краснокнижного панголина, чье мясо китайцы считают деликатесом. Вопрос: случайно ли на той обложке появились четыре Всадника Апокалипсиса и редкий реликтовый зверь, символизировавшие будущую пандемию? Или…

Обложку «Мир-2020» журнал стилизовал под таблицу для проверки зрения. Сплошь буквы. В верхней, самой крупной строчке они складывались в слово ТРUMP (Трамп). Прямо под фамилией 45-го президента США строчкой ниже стояло EXIT (выход). Пророчество The Economist результатов главного политического события того года - президентских выборов в США - сбылось. Трамп проиграл, его попросили на выход из Белого дома. Хотя в первой половине года никто не сомневался в его победе.

На обложке «Мир-2021» фигурировал игровой автомат «однорукий бандит». Впервые The Economist объяснил свой выбор: «Число 21 связано с удачей, риском, возможностью попытать счастья, бросать кости. Это число точек на игральном кубике, минимальный возраст, в котором вы можете войти в казино в Америке, название карточной игры. Все это кажется неподходящим для года чрезвычайной неопределенности. Но главный приз - возможность взять пандемию под контроль. В то же время есть множество рисков для здоровья, экономики, социальной стабильности».

- Именно таким и был год уходящий! Чрезвычайная неопределенность с пандемией, которая насылает волны новых, все более заразных штаммов, массовые протесты в Европе против локдаунов, прочих ковидных ограничений, битва вокруг вакцин, неожиданное бегство американцев из Афганистана, «газовая паника» в Старом Свете, западные «ужастики» про готовящееся якобы вторжение России на Украину…

- Зато с годом грядущим мировые элиты, похоже, определились окончательно. О чем свидетельствует обложка The Economist. Впервые она сменила название: «Мир будущего-2022». То есть новый год дает старт новой эпохе на планете.

- Сразу вспомнился роман-антиутопия Олдоса Хаксли «О дивный новый мир», написанный ровно 90 лет назад. И какой же новый мир ждет нас после Нового года?

- Постковидный!

Охота на бозон Хиггса

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Одно из главных событий в мире науки - запуск в марте близ Женевы Большого адронного коллайдера (ускоритель заряженных частиц.) Четыре года самая крупная экспериментальная установка планеты была на ремонте. Модернизированный коллайдер сможет точнее изучить свойства бозона Хиггса (так называемая «частица Бога»). Сей бозон - последняя часть головоломки под названием «Стандартная модель физики элементарных частиц». Возможно, будет наконец раскрыта тайна «темной материи» во Вселенной. В экспериментах примут участие и российские ученые.

Космическая гонка

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- В 2022-м впервые на орбиту отправится больше туристов, чем штатных космонавтов. Новый выгодный бизнес по развлечению богатых клиентов осваивают миллиардеры Джефф Безос, Ричард Брэнсон, Илон Маск. Первые двое сами побывали в космосе, чтобы личным примером доказать надежность своих ракет.

После 12-летнего перерыва в декабре возобновил туристические экспедиции и наш Роскосмос. Корабль «Союз» доставил на МКС японского миллиардера Юсаку Маэдзаву и его ассистента. Кстати, Россия первой в истории еще в 2001 году отправила туриста на орбиту. Американец Деннис Тито заплатил тогда за путевку на МКС $20 млн. Маэдзава, по оценке экспертов, выложил за 12-суточный полет вокруг Земли $50 - 100 млн. Точная сумма - коммерческая тайна.

Европейское космическое агентство (ESA) планирует запустить миссию на Марс ExoMars. Сам марсоход построят в России. После посадки в 2023 году он будет искать признаки жизни на Красной планете. В новом году Россия поучаствует и в лунной гонке. С космодрома Восточный к ночному светилу отправится автоматическая межпланетная станция «Луна-25». Минимум год она будет исследовать лунную поверхность.

НАСА устроит столкновение космического корабля с реальным астероидом. Чтобы не допускать впредь падения «пришельцев из Вселенной» на матушку Землю. Сюжет голливудского блокбастера. А кинематографисты разных стран будут соревноваться за право снимать фильмы в невесомости. Приятно, что и в этой сфере Россия первая. Осенью режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд вели на МКС съемку художественного фильма «Вызов». О нештатной ситуации на космической станции.

БИТВА ГИГАНТОВ

Си и Джо - кто кого?

Фото: Shutterstock

- Главную тенденцию ближайшего будущего четко сформулировала главный редактор The Economist Занни Минтон Беддоус. Она не просто журналистка, а постоянный участник закрытых заседаний Бильдербергского клуба, который называют тайным мировым правительством, мировой закулисой. Очень осведомленный человек!

«Соперничество между Америкой и Китаем будет определять постковидный мир, - пишет она. - Каждая сторона стремится показать превосходство своей системы правления. При Си Цзиньпине Китай стал более агрессивным за рубежом и более авторитарным внутри страны. При Дональде Трампе, а теперь и Джо Байдене американская политика в отношении Китая сместилась от высокомерной веры в то, что он может быть интегрирован в существующий мировой порядок, возглавляемый США, к чему-то более близкому к параноидальному сдерживанию».

Глобальное противостояние Вашингтона и Пекина в «Мире будущего-2022» символизируют не только лики двух лидеров. Сама обложка не случайно двухцветная. Красному Китаю соответствует, разумеется, красный. Цвет коммунистической идеологии… и жизненной силы. Америка - серая. С одной стороны, символ власти «серых кардиналов», стоящих за президентами, с другой - цвет усталости и тревоги.

И даже вакцины в шприцах двух цветов: красные, то есть китайские, и серые - американские, западные. Считается, Поднебесная смогла взять коронавирус под контроль. В ближайшее время здесь будет привито 80 процентов гигантского населения. Собственными вакцинами. В США и остальном мире ситуация с вакцинацией и контролем над пандемией хуже.

- Авторитарный товарищ Си - в верхней части обложки. Господин Джо, лидер свободного мира, опущен вниз. Что бы это значило?

- «Восток поднимается, а Запад идет на спад», - любят говорить китайские официальные лица. Это подтверждает одна из ключевых статей номера прогнозов с говорящим названием «Конец американской гегемонии». Ее написал знаменитый философ Фрэнсис Фукуяма. «Американское общество глубоко поляризовано, и ему трудно найти консенсус практически по любому поводу. Эта поляризация началась из-за традиционных политических вопросов, таких как налоги и аборты, но переросла в ожесточенную борьбу за культурную идентичность. Обычно большая внешняя угроза, такая как глобальная пандемия, должна стать поводом для граждан сплотиться вокруг общих ответных мер. Но кризис COVID-19 послужил скорее к углублению разногласий в Америке…

…Самым большим политическим провалом администрации президента Джо Байдена стала неспособность адекватно спланировать быстрый крах Афганистана. Г-н Байден предположил, уход был необходим для того, чтобы сосредоточиться на решении более серьезных проблем со стороны России и Китая».

Действительно, США уже не могут позволить себе воевать сразу на нескольких фронтах. Экономика Китая обгоняет американскую, а Россия превосходит Штаты в сфере современных вооружений. Если учитывать крепнущую дружбу Китая и России, то пространства для маневра в ближайшем будущем у США не так уж и много.

Вот почему журнал опустил на обложке лидера западного либерального мира.

«Хорошая новость заключается в том, что военная конфронтация в 2022 году кажется маловероятной», - пишет главный редактор The Economist Занни Минтон Беддоус.

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