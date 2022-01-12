От "Бэтмена" до "Аватара-2": какие фильмы ждать в новом году

«Убийцы цветочной луны». Фото: Кадр из фильма
Режиссер: Мартин Скорсезе.
Дата проката пока не известна.
Скорсезе объединил своих двух любимых артистов, Роберта Де Ниро и Леонардо ДиКаприо в этой саге о загадочных убийствах в индейском племени осейджи, расследование которых в 1920-х годах привело к возникновению ФБР.
«Параллельные матери». Фото: Кадр из фильма
Режиссер: Педро Альмодовар.
Прокат - с 3 февраля.
Новый фильм Альмодовара, лучший у него за долгие годы, - одновременно и шикарная мелодрама на классический бульварный сюжет, и предъявление счетов кровавой испанской истории за все ее репрессии во времена диктатуры Франко. Героиня Пенелопы Крус, модный фотограф, оказывается в палате родильного дома с годящейся ей в дочери девушкой, и их дочерей, не поверите, случайно меняют местами. То, что становилось предметом миллиона дурацких мелодрам и комедий, Альмодовар разыгрывает на полном серьезе, вдаваясь
в мельчайшие детали психологических переживаний всех вовлеченных сторон. Историческая тема придает гравитации замыленному сюжету, а всегда присущий этому автору высокий мелодраматизм утепляет линию исторической памяти, которую невозможно искоренить.
«Бэтмен». Фото: Кадр из фильма
Режиссер: Мэтт Ривз.
Прокат - с 3 марта.
Очередная перелицовка комиксового бренда на сей раз возьмет нестандартным распределением ролей. Ладно Роберт Паттинсон в роли Бэтмена, но Колин Фаррелл в виде пингвина? Это, без сомнения, надо видеть.
«Капитан Волконогов бежал». Фото: Кадр из фильма
Режиссеры: Наташа Меркулова, Алексей Чупов.
Прокат - с 7 апреля.
Действие этого мускулистого, отлично написанного и снятого фильма происходит в 1937 году, в период чисток, когда работники органов в угаре бесконечных расстрелов и пыток начинают убивать друг друга и самих себя. Но режиссеры не ограничиваются эстетикой кухонной раковины, их тянет в сторону антиутопии, тем более что в стране, где они родились, выросли и работают, прошлое имеет обыкновение меняться с будущим местами. Натурализм и магический реализм объединяются в тот особый страшный гротеск, при помощи которого только и можно описать российскую реальность - и вчерашнюю, и сегодняшнюю, и завтрашнюю. Знакомые широкой публике по сериалу «Колл-центр», работающие ныне над экранизацией «Анны Карениной» для «Нетфликса» Меркулова и Чупов, без сомнения, сняли свой лучший фильм, наконец в полной мере заявив о масштабе своего дарования.
Режиссер: Баз Лурман.
Прокат - с 14 июля.
Автор «Мулен Руж» и «Великого Гэтсби» готовится поразить нас в самое сердце байопиком «короля рок-н-ролла». Именно во время съемок этой картины Том Хэнкс (он играет менеджера Элвиса) подхватил ковид, став первой большой знаменитостью, заболевшей этой ужасной хворью.
Режиссер: Ридли Скотт.
Дата проката пока не известна.
Выпустивший в 2021 году сразу два фильма - «Последняя дуэль» и «Дом Гуччи» 83-летний мэтр Ридли Скотт наверняка успеет закончить к концу следующего года свою историческую сагу про Наполеона, роль которого отдал харизматичному Хоакину Фениксу.
«Аватар 2». Фото: Кадр из фильма
Режиссер: Джеймс Кэмерон.
Прокат - с 15 декабря.
Продолжение фильма-сенсации 2009 года, ставшего на тот момент самым кассовым фильмом в истории. По сюжету бывший морпех Джек Салли (Сэм Уортингтон), обезножевший в боях за отечество, оказывался на планете Пандора в виде своего «аватара» - резвого, сильного и смышленого. Нас ждет развитие этой истории в целой серии произведений под этим брендом. В свое время «Аватар» задал стандарт современному трехмерному кино. Новые фильмы Кэмерона просто обязаны потрясти нас и качеством исполнения, и философской мощью, ведь недаром на их производство ушло столько лет!
Режиссер: Мартин Скорсезе.
Дата проката пока не известна.
Скорсезе объединил своих двух любимых артистов, Роберта Де Ниро и Леонардо ДиКаприо в этой саге о загадочных убийствах в индейском племени осейджи, расследование которых в 1920-х годах привело к возникновению ФБР.