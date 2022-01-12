Главный невролог Национального медцентра им. Пирогова рассказал, как часто бывает инсульт после ковида и кто в группе риска

Подходы к профилактике инсульта у пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией, точно такие, как и у не болевших. Нужно выявить факторы риска инсульта и скорректировать их Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 10 января, стало известно, что заслуженную артистку России Елену Проклову госпитализировали с инсультом. Несколько месяцев назад актриса переболела ковидом - по ее словам, тяжело, «буквально по стенке ходила» из-за сильнейшей слабости. Насколько велика вероятность, что коронавирус может спровоцировать инсульт спустя время после выздоровления? В какие сроки риски самые высокие? Как часто настигают сосудистые катастрофы переболевших COVID-19? В России даже по самым скромным официальным данным болезнь перенесли более 10,5 млн человек, а из-за наступающего «омикрона» цифры могут взлететь многократно. Что делать после перенесенной инфекции для снижения угрозы инсульта? На самые важные вопросы kp.ru ответил авторитетный эксперт.

ДОСЬЕ «КП»

Олег Иванович Виноградов - главный невролог Национального медико-хирургического Центра им. Н.И. Пирогова, заведующий кафедрой неврологии с курсом нейрохирургии, доктор медицинских наук, президент Общества доказательной неврологии, член Всемирной организации инсульта (World Stroke Organization).

Олег Иванович Виноградов

КАК КОРОНАВИРУС «ПОМОГАЕТ» ТРОМБАМ

- Олег Иванович, первый вопрос, который тревожит заболевших и их родственников - как часто после ковида случаются инсульты?

- Общий процент инсультов после всех форм COVID-19, включая легкие и бессимптомные, к счастью, оказался ниже, чем ожидалось. По данным исследований эта цифра составляет в среднем 1,3%.Но это именно «средняя температура по больнице». У тех, кто перенес ковид в тяжелой форме, особенно с цитокиновым штормом, риск инсульта ощутимо выше.

Можно выделить две основные группы людей, для которых повышена угроза сосудистой катастрофы при заражении коронавирусом, отмечает эксперт.

- Первая - это пациенты, у которых уже были факторы риска инсульта (гипертоническая болезнь, сахарный диабет, фибрилляция предсердий, атеросклеротические бляшки в артериях, кровоснабжающих головной мозг и др.). Ковид приводит к дестабилизации состояния, - поясняет Олег Виноградов. - Скажем, у человека есть фибрилляция предсердий (серьезное нарушение сердечного ритма. - Ред.). Сердце сокращается неравномерно, кровь застаивается в ушке левого предсердия, и практически пятикратно увеличивается риск формирования там тромбов. Если такой пациент заражается ковидом и не принимает антикоагулянты, особенно в условиях дегидратации (обезвоживания) - тромб формируется, отрывается, улетает в мозговую артерию и развивается ишемический инсульт. В этом случае неблагоприятные изменения, вызванные в организме коронавирусной инфекцией, дестабилизируют уже имеющиеся сердечно-сосудистые факторы риска.

Вторая группа - пациенты с тяжелым течением COVID-19. Такая форма заболевания сама по себе может приводить к созданию условий для тромбообразования. Мы видим молодых мужчин, 35-40-ка лет, у которых в сонной артерии образовался тромб, закупорил ее и привел к инсульту. Никаких факторов риска не было - на ровном месте, что называется.

Елену Проклову госпитализировали с инсультом Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В КАКИЕ СРОКИ ЖДАТЬ ОПАСНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ?

- Известно, что неприятные отголоски ковида - одышка, слабость, «мозговой туман» и т.п. могут сохраняться до полугода. Повышенный риск инсульта у переболевших тоже сохраняется так долго?

- Нет. По данным исследований угроза инсульта для перенесших COVID-19 наиболее высока в течение первых недель после выписки из больницы. Максимум до полутора-двух месяцев.

- То есть у Елены Прокловой инсульт вряд ли спровоцирован коронавирусом? Судя по внешности, и другие факторы риска сложно предположить - она моложавая, стройная, вела здоровый образ жизни.

- Не зная всех обстоятельств, сложно комментировать. Неизвестно, правильно ли пациентке были подобраны препараты от гипертонии и регулярно ли она их принимала, была ли антитромботическая терапия, как проходило лечение в случае повышенного уровня холестерина, были ли нестабильные атеросклеротические бляшки и т. д. Но решающая роль коронавируса как провокатора инсульта через 6 месяцев после болезни крайне маловероятна.

КАК УБЕРЕЧЬСЯ

- Если человек переболел ковидом, хочет проверить, насколько у него велик риск инсульта и снизить угрозу - что ему делать?

- Подходы к профилактике инсульта у пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией, точно такие, как и у не болевших. Нужно выявить факторы риска инсульта и скорректировать их (подобрать индивидуальную схему профилактики). Одно из обследований, которое позволяет определить, есть ли нестабильные холестериновые бляшки, это дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий.

От редакции: такое обследование входит в бесплатную ежегодную диспансеризацию для мужчин от 45 до 72 лет и женщин от 54 до 72 лет при наличии трех факторов риска: повышенное артериальное давление, повышенный уровень холестерина и ожирение либо избыточная масса тела - в соответствии с приказом Минздрава РФ от 27.04.2021 г. N 404н. При отсутствии таких условий обследование придется проходить за свой счет.

- Важно держать под контролем (с помощью лекарств, питания, физнагрузок) сопутствующие заболевания, повышающие риск инсульта, - продолжает эксперт. - В первую очередь это гипертония, гиперлипидемия (повышенный уровень холестерина), сахарный диабет. Не менее важен здоровый образ жизни в целом: отказ от курения и злоупотребления алкоголем, регулярные физические нагрузки, избавление от лишнего веса и т. д.

Пациентам, которые перенесли ковид в тяжелой или среднетяжелой форме, строго по медпоказаниям нужно принимать антикоагулянты - кроворазжижающие препараты в течение 30-40 дней после выписки из стационара. Они снижают риск и инсульта, и тромбообразования в венах ног, но именно тогда, когда назначены обоснованно. При неоправданном приеме антикоагулянтов последствия могут быть самыми печальными, вплоть до кровотечений с летальным исходом, - предупреждает врач.

НА ЗАМЕТКУ

17 января на youtube-канале Общества доказательной неврологии пройдет эфир, где ведущие медицинские эксперты ответят на самые частые вопросы пациентов об особенностях диагностики, лечения и профилактики инсультов в эпоху COVID-19.