«В чем счастье приехать в горы и бухать»: Отдыхающая в Куршевеле Собчак намекнула на проблемы с алкоголем у Бузовой

Ксения Собчак. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Французский горнолыжный курорт Куршевель в новогодние каникулы собрал немало звездных туристов. На его заснеженных склонах высадился целый десант знаменитостей из России. В их числе – Ксения Собчак и Ольга Бузова. Правда, идеальный отдых им видится по-разному. Если Ксения всячески подчеркивает, что прилетела во французские Альпы ради катания на горных лыжах, то Ольга Бузова честно признается, что приехала на элитный курорт шикануть и потусоваться. Поющая телеведущая сообщила в Инстаграме, что два года мечтала выбраться в Куршевель, поэтому теперь отдыхает на полную катушку.

В адрес именно таких туристов и отпустила шпильку Собчак. В Инстаграме Ксения едко высказалась об отдыхающих, которые предпочитают горнолыжным склонам алкогольные вечеринки.

- Я не понимаю, в чем счастье приехать в горы и с трех часов уже бухать в говнище в каком-нибудь «Le Cap Horn». Счастье - это провести весь день в горах, после чего вернуться без сил, сходить в сауну и сделать масочку, - заявила Ксения в сторис, сняв видео с косметической маской на лице.

Ксения сделала маску и осудила "бухающих" русских туристов. Фото: Инстаграм.

Многие тут же усмотрели в этом заявлении намек на алкогольные загулы Ольги Бузовой. Как раз накануне поющая телеведущая отдохнула в компании Клавы Коки в ресторане «Le Cap Horn». Девушки веселились в заведении несколько часов подряд, после чего отправились на массаж. Поздно вечером Бузова опубликовала в Инстаграме видео, в котором поет композицию «Катюша». Подписчики предположили, что в этот момент Ольга была не трезва.

Ольга Бузова отрывается в Куршевеле в компании Клавы Коки. Фото: Инстаграм.

Упомянутый Собчак ресторан «Le Cap Horn» считается одним из самых популярных и дорогих на курорте. В нем особенно любят отдыхать наши соотечественники. Каждый год в рождественские праздники в нем проводится русская вечеринка. В этом году в рамках фестиваля Big Art Festival этом ресторане-шале на Рождество дал концерт Григорий Лепс. Входной билет на его выступление стоил 2 тысячи евро.

А вот о чем Ксения предпочитает умалчивать, так это о том, что в Куршевеле на новогодних каникулах резко выросла заболеваемость коронавирусом. По отзывам отдыхающих там русских туристов, болеет почти каждый второй. Однако это не удерживает состоятельную публику от веселых вечеринок и шумных тусовок.