Турция взревновала к России и хочет сколотить свою общую армию "тюркских" стран

Министр обороны Хулуси Акар только в грудь себя не колотил, произнося практически клятвенные слова Фото: EAST NEWS

Большой, но странною любовью к Казахстану, пережившему в последние дни тяжелейший кризис, вдруг воспылала Турция. Министр обороны этой страны Хулуси Акар только в грудь себя не колотил, произнося практически клятвенные слова:

"У нас хорошие отношения с дружеским Казахстаном, исторические, культурные связи, военное и образовательное сотрудничество. Мы внимательно следим за последними событиями… Мы заявляем, что готовы оказать всяческую помощь и поддержку нашим братьям-казахам".

А вот уже начались и брачные танцы турок вокруг казахов.

11 января Турция в спешном порядке устроила онлайн-совещание министров иностранных дел Организации тюркских государств, посвященное событиям в Казахстане.

СПРАВКА «КП»

Организация тюркских государств - международная организация, объединяющая современные тюркские государства, главной целью которой является развитие всестороннего сотрудничества между государствами-членами. ОТГ была создана 3 октября 2009 года. В нее входят: Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция, Узбекистан. Наблюдатели - Венгрия,Туркмения.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время беседы с казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди сладостно дул в одну дуду с министром обороны: «Анкара готова предоставить Нур-Султану любую необходимую помощь».

Ну как тут не задать ехидный, но резонный вопрос: а где же вы раньше были, когда казахастанцы умирали от выстрелов боевиков и горели в огне?

Из доклада и.о. министра внутренних дел Казахстана Ерлана Тургумбаева: в ходе беспорядков было разграблено более 100 крупных объектов торговли и банков, повреждено и уничтожено 346 полицейских машин...

Так почему только сейчас Турция так трогательно (хочется сказать – лицемерно) вдруг обеспокоилась судьбой «братьев-казахов». Не из-за страха ли, что Россия выбьет из цепи создаваемого Анкарой «тюркского мира» одно из главных звеньев – Казахстан? Пока турецкие политики и военные сокрушались по поводу попавшего в беду Казахстана, Москва первой протянула руку помощи Нур-Султану вместе с союзниками по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Эта организация (скажем по-простому) утерла нос тюркской коалиции. И вот после этого Анкару явно стала душить «жаба ревности».

«Организация тюркских государств нуждается в формировании коллективных Вооруженных Сил. Это должно с чего-то начинаться», — уже сказал турецкой газете Turkiye полковник Ихсан Сефа, служивший военным атташе Турции в Казахстане. По его словам, «Турция уже доказала свой статус военного центра общей силы» тюркских стран.

Ну это как посмотреть. Многие эксперты считают, что беспорядки в Казахстане были подготовлены как раз Турцией. Или, как минимум, при ее активнейшем участии. Видимо, казахстанский президент Токаев это прекрасно знал, запрашивая помощь ОДКБ, а не турков.

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