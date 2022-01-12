Леонида Куравлева в пансионат для пожилых людей определили его сын и невестка

Леонид Куравлев. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

О том, что 85-летнего Леонида Куравлёва на днях доставили в больницу в Коммунарке из резиденции для пожилых людей, рассказал сын актера Василий. Это учреждение с красивым названием «Идиллия» находится на Большой Филевской улице в Москве. Оказывается, народный артист РСФСР в последнее время жил не в своей большой квартире в доме на Набережной, а именно в этом частном пансионате. И это многих удивило. Соцсети сразу обрушились на родных Куравлёва с обвинениями: как они могли «сдать в дом престарелых» такого замечательного и любимого миллионами артиста. Но «Идиллия» - это не пугающая, жуткая богадельня, в которую так боятся попасть одинокие старики. Это, как мы поняли, одна из лучших резиденций для пожилых.

- Люди в возрасте не переносят слово «дом престарелых», они его пугаются, - объяснили kp.ru в пресс-службе «Идиллии». – Поэтому социальные учреждения сегодня называются резиденциями, пансионатами, центрами для пожилых. Иногда - санаториями. Но мы не санаторий. Просто бабушки с большим доверием относятся к понятному из советского прошлого слову. Правда, когда они случайно узнают, сколько стоит путевка в такой «санаторий», им плохо становится. Но у нас прекрасные условия. Мы единственный специализированный пансионат в Москве со своим парком на территории. Он прилегает к детскому парку Фили. Центр рассчитан на 200 человек. Среди наших пациентов есть известные художники, артисты…

Получается, что родные Леонида Куравлева нашли ему лучший пансионат подобного профиля. Финансовую помощь им оказал благотворительный фонд «Артист», который поддерживает ветеранов театра и кино.

- Леонид Вячеславович провел у нас больше полугода, - подтвердили в пресс-службе «Идиллии». - Его привезли к нам сын и невестка. Он жил в одноместной палате. Когда он поступил к нам, он был в плохом состоянии. Был лежачим пациентом. Не хотел есть, не ходил, были проблемы со слухом. Мы купили ему слуховой аппарат. Думаю, его родные прежде чем определить его к нам, много раз подумали и приняли решение только потому, что дома не могли обеспечить ему надлежащий уход. Надо было что-то делать.

У нас есть реабилитация. После занятий с нашими специалистами Леонид Вячеславович встал на ноги, заговорил, начал общаться. Он ходил на ЛФК, героически преодолевал ступеньки. Очень старался выполнять все предписания врачей.

- Как же он мог заболеть пневмонией в таких идеальных условиях?

- У пожилых людей ослаблено здоровье, пневмония развивается быстро. Мы каждый день проверяли сатурацию, давление, температуру. Такой регламент. Вечером 4 января у него все было в норме, а на следующий день поднялась температура, мы вызвали скорую. Мы же не больница. Хотя у нас есть медицинская лицензия, но мы входит в реестр поставщиков социальных услуг.

- Говорят, у вас проводятся даже дискотеки для пожилых и концерты…

- Да, Леонид Вячеславович ходил на наши концерты. Он посещал занятия с психологом. Занимался с реабилитологом, психиатром. С ним проводили эрготерапию. Все наши специалисты с ним работали и были от него в восторге. Он очень симпатичный человек.

- Родные его часто навещали?

- Сын с невесткой приезжали очень часто. Перед Новым годом даже ёлку поставили в его палате. И дочка приезжала. Внуки приходили, сваты (родители невестки) приходили. Он всем был рад. Вообще пожилые люди очень радуются, когда их навещают.

- Он с кем-то у вас подружился. Все-таки очень известный пациент. Наверное, все его сразу узнали…

- Нет, друзей он здесь не завел. Больше всего он дружил с нашими сиделками. Обязательно делал им комплименты. Когда он к нам поступил, его не сразу узнали. Он был худой. Теперь выглядит гораздо лучше.

- Кто оплачивал пребывание Леонида Вячеславовича в вашем центре? Цена-то немаленькая. Пребывание в одноместном номере, как мне рассказали, стоит 7 тысяч 100 рублей в сутки…

- Оплачивал благотворительный фонд «Артист» и семья Леонида Куравлёва.